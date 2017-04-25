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Памятник жертвам ГУЛАГа появится в Москве осенью

Общество
25 апреля, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Монумент будет расположен на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Две трети конструкций памятника жертвам политических репрессий уже отлиты в бронзе, к осени он должен быть открыт в центре Москвы. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

"Памятник будет 6 метров в высоту и 30 в длину. На сегодня уже две трети монумента отлиты в бронзе, одна треть собрана. Последняя, третья часть сейчас находится в отливке. По планам, открытие монумента пройдет 30 октября", - сказал он.

Романов отметил, что из 160 миллионов рублей, необходимых на создание монумента, в настоящее время собрано почти 27 миллионов, при этом деньги на памятник вносят как крупные компании, так и сами репрессированные, а также их потомки.

"Сумма собранных средств на сегодня - 26,7 миллиона. Это пожертвования депутатов Госдумы, Сбербанка и других организаций. Но есть и очень символические взносы от жертв политических репрессий, их детей. К примеру, одна пожилая женщина принесла нам монеты, которыми она получила зарплату в 1990 годы и эти монеты после переплавки стали частью монумента", - рассказал Романов.

Он подчеркнул, что памятник появится, даже если не удастся собрать сразу нужную сумму, поскольку концепция монумента многосоставная. "Если мы не успеваем получить эти деньги к открытию монумента 30 октября, то элементы, на которые сейчас не хватает денег, будут появляться чуть позже", - пояснил директор музея.

Сбор средств должен стать общенародным

В свою очередь, член совета Фонда увековечивания памяти жертв политических репрессий, режиссер и сценарист Павел Лунгин считает, что у народа должно быть чувство стыда за последствия той эпохи, и новый памятник станет первым шагом в этом направлении.

"Мы должны выработать в себе чувство стыда, и этот памятник - первый шаг в этом направлении, к сожалению, с огромным опозданием. Я считаю, что это в высшей степени символическая вещь. Время почти упущено, нам необходимо было сделать это раньше, когда это больше болело", - отметил Лунгин и добавил, что сбор денег на монумент должен превратиться в общенародное движение.

Слово "помни" на разных языках

Указ о создании монумента жертвам политических репрессий подписал президент России Владимир Путин осенью 2015 года. Всего на конкурс было представлено 336 проектов. Члены жюри, в состав которого вошли деятели культуры и представители общественных организаций, выбрали проект архитектора Георгия Франгуляна.

Основу бронзовой композиции составляют множество человеческих фигур, взмывающих ввысь. По краям монумента расположатся рельефные скрижали, где на разных языках будет написано слово "помни". Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.

Монумент появится в центре Москвы, на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова.

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