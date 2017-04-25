Мизулина раскритиковала инициативу о введении "налога на бездетность"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сенатор Елена Мизулина подвергла критике предложение зампреда Московской городской Думы Николая Губенко вернуться к "налогу за бездетность" и назвала эту инициативу несправедливой.

"Подобная инициатива представляется мне бездумной и несправедливой. Потенциально она может нанести больше вреда, чем иметь хоть сколько-нибудь позитивные последствия: ведь клеймить и превращать в людей второго сорта будут всех без разбора. А человек, например, может не иметь детей по состоянию здоровья, из-за бесплодия. Человек и так несчастен в данной ситуации, а его еще облагают налогом", - цитирует Мизулину ее пресс-служба.

По словам сенатора, молодежь имеет свои представления о создании семьи, в которой хотелось бы иметь детей. "Это непростое решение, к которому молодые россияне подходят взвешенно, предпочитая сначала встать на ноги, чтобы иметь в будущем возможность содержать семью. Неслучайно браки стали регистрироваться в более старшем возрасте. Наказывать людей за то, что они либо нездоровы, либо стремятся к ответственному родительству, по меньшей мере несправедливо", - считает Мизулина.

Ранее с инициативой ввести так называемый налог на бездетность и использовать полученные средства для поддержки многодетных семей выступил заместитель председателя Мосгордумы, актер театра и кино Николай Губенко.

В Москве проживают 121,2 тыс. многодетных семей, при этом в 115,3 тыс. семей воспитываются три-четыре ребенка (в общей сложности это 360,7 тыс. детей, в том числе 279,5 тыс. несовершеннолетних). 5,8 тыс. семей воспитывают по пять детей (в общей сложности это 24,2 тыс. несовершеннолетних); в 93 семьях воспитываются 10 и более детей (всего 611 несовершеннолетних); в 40 семьях воспитывают более 11 детей (всего 270 несовершеннолетних).