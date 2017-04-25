Зюганов в мае доложит президенту последнюю информацию по проблеме обманутых дольщиков

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на предстоящем в мае заседании Государственного совета доложит президенту РФ Владимиру Путину последнюю информацию по проблеме обманутых дольщиков, которая будет собрана со всех российских регионов. Коммунист рассчитывает, что это позволит помочь всем гражданам, вложившимся в объекты долевого строительства, получить свои квартиры до конца следующего года.

"В начале мая (в первой декаде мая) будет Государственный совет. Я член Государственного совета. Я подготовлю специальные материалы президенту и на Госсовет, на котором будут все губернаторы без исключения, они входят в состав Госсовета", - заявил коммунист на организованном КПРФ Общероссийском съезде обманутых дольщиков, в котором принимают участие представители 28 субъектов РФ.

По словам Зюганова, в настоящее время проблема существует как минимум в 47 субъектах РФ и касается 450-500 тыс. человек. "Мы уже не первый раз собираемся с дольщиками для того, чтобы решить эту застарелую и очень болезненную проблему, - отметил политик. - Можете себе представить: люди собрались улучшить свои жилищные условия, складывались, иногда занимали, иногда продавали последнее для того, чтобы жить в достойных условиях, а вместо этого мыкаются, некоторые годами. Никак эту проблему не разрешим".

"Эта задача решаема, если заняться ею всерьез. Мы занимаемся ею всерьез и надеемся на поддержку прежде всего руководства страны", - сказал лидер коммунистов. По его прогнозам, проблему обманутых дольщиков можно решить "в течение текущего и следующего года". "По крайней мере мы настроены ее решать таким образом и, надеюсь, добьемся соответствующего решения", - подчеркнул он.

"В мае (на заседании Госсовета) будут проверять, как выполнялись указы президента. И я надеюсь, что (на этом заседании) нам удастся подтолкнуть решение этой проблемы, подтолкнуть довольно энергично", - заявил он.

Доклад президенту Зюганов намерен подготовить на основе данных, которые ему представят сами дольщики. "Мы должны очень организовано отработать эту проблему, мне нужна достоверная картина со всех субъектов РФ, где есть обманутые дольщики. Нужно получить данные не позднее 2 мая", - подчеркнул он. "Вот сейчас подготовим материалы, на нашем съезде сверим часы, соберем все последние данные, и этот материал в первой декаде мая ляжет на стол президента", - заверил парламентарий.