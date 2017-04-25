Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в конце рабочей недели

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются в Москве в четверг - пятницу. Как сообщили в Росгидромете, в конце рабочей недели может выпасть более половины месячной нормы осадков.
"В четверг ожидается 13 мм, в пятницу - еще 10 мм осадков. В обшей сложности выпадет до 23 мм осадков, что составляет 52% месячной нормы, которая в апреля равна 44 мм", - уточнил представитель метеослужбы, добавив, что вероятность дождя составляет 85%.
Дождь продолжится и в субботу, но он будет небольшим - выпадет до 3 мм осадков, чуть меньше 10% апрельской нормы.
С начала месяца в Москве уже выпало 54 мм осадков, или почти 130% апрельской нормы. Самым щедрым на осадки второй весенний месяц в столице был в 1903 году, когда в городе выпало 100 мм.