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Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в конце рабочей недели

Общество
25 апреля, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Осадки продолжатся и на выходных
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются в Москве в четверг - пятницу. Как сообщили в Росгидромете, в конце рабочей недели может выпасть более половины месячной нормы осадков.

"В четверг ожидается 13 мм, в пятницу - еще 10 мм осадков. В обшей сложности выпадет до 23 мм осадков, что составляет 52% месячной нормы, которая в апреля равна 44 мм", - уточнил представитель метеослужбы, добавив, что вероятность дождя составляет 85%.

Дождь продолжится и в субботу, но он будет небольшим - выпадет до 3 мм осадков, чуть меньше 10% апрельской нормы.

С начала месяца в Москве уже выпало 54 мм осадков, или почти 130% апрельской нормы. Самым щедрым на осадки второй весенний месяц в столице был в 1903 году, когда в городе выпало 100 мм.

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