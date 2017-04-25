Эксперты видят способ борьбы с пиратскими копиями фильмов в развитии онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Борьба с пиратскими копиями фильмов в интернете должна осуществляться не только благодаря антипиратским законам, но и в развитии легальных онлайн-кинотеатров. Такое мнение высказали эксперты киноиндустрии на пресс-конфереции.

Как отметил генеральный директор ассоциации "Интернет- видео", член экспертного совета Фонда кино Алексей Бырдин, онлайн-кинотеатры особенно страдают от пиратов в сети, поскольку существуют с ними в одной среде. По его словам, в настоящее время в кино наметилась тенденция, когда фильмы выходят в прокат в кинотеатрах и сразу же премьера происходит в онлайн-сервисах.

"Подумайте над тем, чтобы свои нишевые, с точки зрения возрастной целевой аудитории, фильмы, анимацию и так далее выпускать сразу в легальных видеосервисах", - предложил Бырдин представителям киноиндустрии. Он пояснил, что пиковое для пиратов время наступает тогда, когда фильм еще идет в кинотеатрах и еще не появился на легальных онлайн- платформах. "Когда он появляется в легальных сервисах, пиратство резко сокращается, потому что люди привыкают смотреть кино легально, и за деньги, и по бесплатной рекламной модели", - отметил гендиректор ассоциации.

Как считает продюсер, кинорежиссер Федор Попов, "люди идут, где проще и дешевле". "Если мы не создаем условия для легального смотрения, они идут и смотрят там, где можно посмотреть", - пояснил он. Также Попов посетовал на недоступность "офлайн-кинотеатров". "В стране, где всего 3,5 тыс. залов, люди, конечно, идут в интернет. Если в интернете нет достаточно развитой сети легальных онлацн- кинотеатров, они скачивают фильмы нелегально, смотрят на пиратских платформах", - отметил он.

Кинопродюсер, председатель кинофорума "Вверх" Юрий Рязанов считает, что для борьбы с пиратством и развития индустрии кино в России можно опираться на опыт Америки. "Там огромные штрафы за пиратство в Интернете - 200 тыс. долларов", - пояснил он. Другие эксперты, однако, не согласились с ним - в частности, Бырдин считает, что это - "крайняя мера". "Пока у нас пользователь не понимает, что есть пиратский кинотеатр, что есть легальный кинотеатр, вводить какие-то штрафы - это мера чрезмерная", - сказал он.