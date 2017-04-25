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Захарова: РФ будет приветствовать участие ООН в подготовке фестиваля молодежи в Сочи

Общество
25 апреля, 18:42 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Участие организации способствовало бы укреплению ее позитивного имиджа в юношеской и студенческой среде, уверена официальный представитель МИД РФ
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ООН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия будет приветствовать активное подключение департамента по общественной информации ООН к подготовке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на 39-й сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Приветствовали бы активное подключение департамента к усилиям по подготовке к проведению запланированного на октябрь 2017 года XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Участие организации в столь масштабном мировом форуме молодежи способствовало бы укреплению позитивного имиджа всемирной организации в юношеской и студенческой среде. В этом плане рассчитываем, что уже в ближайшее время будет назначен новый посланник генерального секретаря по делам молодежи, который является своего рода связующим звеном между ООН и оргкомитетом фестиваля", - сказала она.

Фестиваль в Сочи пройдет с 14 по 22 октября и соберет более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира. Это масштабное событие даст возможность встретиться представителям общественных организаций, молодым ученым, людям искусства, спортсменам, педагогам, специалистам в области информатики, политикам, иностранцам, интересующимся российской культурой.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия
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