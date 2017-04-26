Транспортную развязку в Петербурге, которую готовят к ЧМ-2018, протестируют с 26 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Транспортную развязку на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом в Петербурге, которую готовят к ЧМ-2018, начнут тестировать 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"26 апреля состоится торжественная церемония открытия рабочего движения на объекте "Путепроводная развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом" с участием членов правительства Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что работы на всех восьми объектах транспортной инфраструктуры, которые входят в программу подготовки Петербурга к ЧМ-2018, идут по графику.

К объектам транспортной инфраструктуры, входящим в программу, относятся: развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, Яхтенный мост, реконструкция и строительство набережной Макарова, две станции метро, мост через остров Серный с Васильевского острова на Петроградскую сторону.

Сооружение разноуровневой транспортной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом обеспечит беспрепятственные маршруты городского и федерального значения, сократит простои транспорта, улучшит экологическую ситуацию. Объект входит в план мероприятий по строительству транспортного обхода центра Петербурга.