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Транспортную развязку в Петербурге, которую готовят к ЧМ-2018, протестируют с 26 апреля

Общество
26 апреля, 0:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, апреля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что работы на всех восьми объектах транспортной инфраструктуры, которые входят в программу подготовки города к ЧМ-2018, идут по графику
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Транспортную развязку на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом в Петербурге, которую готовят к ЧМ-2018, начнут тестировать 26 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"26 апреля состоится торжественная церемония открытия рабочего движения на объекте "Путепроводная развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом" с участием членов правительства Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что работы на всех восьми объектах транспортной инфраструктуры, которые входят в программу подготовки Петербурга к ЧМ-2018, идут по графику.

К объектам транспортной инфраструктуры, входящим в программу, относятся: развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, Яхтенный мост, реконструкция и строительство набережной Макарова, две станции метро, мост через остров Серный с Васильевского острова на Петроградскую сторону.

Сооружение разноуровневой транспортной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом обеспечит беспрепятственные маршруты городского и федерального значения, сократит простои транспорта, улучшит экологическую ситуацию. Объект входит в план мероприятий по строительству транспортного обхода центра Петербурга.

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