Жильцы пятиэтажек проведут встречи с руководством префектур по вопросу реновации

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Жильцы пятиэтажек начнут встречаться с руководством префектур административных округов во вопросам реновации устаревшего жилого фонда. Как сообщалось ранее на официальном сайте московской мэрии, префекты отказались от идеи провести одну плановую встречу, которая должна была повсеместно пройти 26 апреля.

"В связи с большим интересом горожан к этому вопросу было принято решение увеличить количество встреч: вместо одной плановой, которая должна была пройти 26 апреля, состоится несколько. Это позволит принять участие в обсуждении всем желающим. Также для удобства жителей мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество человек", - пояснили в городской администрации.

Таким образом, сопоставив данные сайта мэрии и итоги обзвона информационных центров префектур, корреспонденты ТАСС выяснили, что 26 апреля пройдут только три встречи в Северо-Восточном, Северо-Западном и Зеленоградском административных округах.

Жителей северо-востока столицы окружные власти ждут в 19:00 мск в Бутырском районе. В префектуре Северо-Западного округа ТАСС подтвердили, что встреча состоится 26 апреля. На портале мэрии уточняется, что меняется адрес встречи: вместо бульвара Яна Райниса, дом 43 встреча будет проведена в 19:00 мск по адресу улица Штурвальная, дом 7, корпус 2. В Зеленоградской префектуре корреспонденту агентства подтвердили, что встреча пройдет 26 апреля вечером в здании префектуры.

Дополнительные встречи в СВАО пройдут 17 и 24 мая в 19:00 мск. Адреса встреч можно найти на официальном сайте мэрии и сайтах префектур.

Новые встречи с жителями северо-запада пройдут также 17 и 24 мая в 19:00 мск. Данные о дополнительных встречах в Зеленограде получить не удалось.

Встречи перенесены

Большинство префектур перенесло встречи, чтобы подготовится к их проведению. Так, например, в префектуре ЦАО перенос встречи объяснили занятостью префекта и необходимостью в большем количестве времени, чтобы обработать информацию, собранную в ходе встреч глав управ с жителями, которые проходили в предыдущую неделю. Даты, время и места новых встреч пока не называются. В информцентре префектуры Южного округа ТАСС подтвердили, что вместо встречи 26 апреля там пройдут сразу три собрания - 17, 22, и 31 мая. Все они начнутся в 19:00 мск.

В префектуре Северного административного округа на звонок корреспондента ТАСС никто не ответил. По данным сайта мэрии вместо встречи 26 апреля в 19:00 на Флотской улице, состоятся три встречи 18, 24 и 31 мая. Всех заинтересованных граждан ожидают к 19:00 мск

В префектуре Восточного административного округа на звонок корреспондента ТАСС также никто не ответил. По данным сайта мэрии вместо встречи 26 апреля здесь пройдут две встречи 18 и 24 мая.

Также не удалось получить информации и в префектуре Юго-Восточного округа. По данным сайта мэрии, вместо встречи 26 апреля здесь пройдут три встречи 17, 24 и 31 мая.

Представители Юго-Западной префектуры также не смогли пообщаться с корреспондентом ТАСС. Здесь, по данным сайта мэрии, встречи с жителями пройдут 17, 24 и 31 мая.

В ТиНАО также на звонок ТАСС никто не ответил. Нет данных о встречах и на сайте мэрии. Как рассказал корреспонденту агентства источник, знакомый с ситуацией, в Новой Москве будет действовать своя программа сноса ветхого и аварийного жилья, которая формально никак не связана с программой реновации пятиэтажек.

Верификация голосования

Встреча с префектами - лишь звено в долгой цепи процедур, которые предстоит пройти и властям и горожанам. На днях было объявлено, что жителям пятиэтажек предложат проголосовать за снос их дома на уже известной москвичам электронной площадке "Активный гражданин".

При этом горожанам будет предложена максимально надежная схема верификации их голосов. Каждый москвич, при желании сможет проверить, как учтен его голос.

По словам главы департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, голосующим на "Активном гражданине" москвичам предложат в момент регистрации ввести не только свою фамилию, имя и отчество, но и паспортные данные, уникальный номер СНИЛС, а также номер лицевого счета, чтобы выяснить, какое отношение человек имеет к этой квартире, и номер свидетельства о регистрации о собственности для собственников квартир.

"На верификацию данных нам потребуется четыре дня, в ходе которых организаторы голосования получат данные от МВД, Росреестра, ЕРЦ и пенсионного фонда", - добавил он. Фактически, отметил Ермолаев, верификация будет такой же, как при получении госуслуг.

По словам главы департамента, после окончания голосования его результаты будут опубликованы в интернете, а у каждого москвича, принимавшего участие в голосовании, будет свой специальный электронный код, с помощью которого он сможет проверить, правильно ли был учтен его голос.

Власти Москвы также намерены провести и офлайн-голосование в многофункциональных центрах. При этом право голоса получат также граждане с ограниченными возможностями, к которым на дом с опросниками придут социальные работники.

Программа сноса пятиэтажек

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.

Собянин сообщил, что власти Москвы проведут опрос жителей пятиэтажек для подготовки предварительного списка домов, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос и встречи жителей с муниципальными властями пройдут до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая - июня.