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Румынские таксисты протестуют против использования сервиса Uber

Общество
26 апреля, 11:17 UTC+3 БУХАРЕСТ /Корр. ТАСС, Николай Морозов
Протестующие требуют поставить вне закона все онлайн-платформы, предоставляющие транспортные услуги без разрешения
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БУХАРЕСТ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Таксисты и водители других транспортных средств, входящие в Конфедерацию авторизованных операторов и перевозчиков Румынии (COTAR), начали yа столичной площади Виктории перед штаб-квартирой правительства двухдневную акцию протеста против "пиратства на рынке перевозок".

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Таксисты протестуют против использования онлайн-сервиса частных пассажирских автоперевозок Uber для получения заказов, а также против незарегистрированных в соответствии с законом перевозчиков. На площади пока находятся около 500 транспортных средств, участники манифестации выкрикивают лозунги и дудят в вувузелы.

"Требуем поставить вне закона все онлайн-платформы, предоставляющие транспортные услуги без разрешения, как это произошло в европейских странах, где государство защищает официально зарегистрированных перевозчиков", - указывается в документе, распространенном COTAR. Конфедерация также требует отмены решения муниципальных властей Бухареста о введении общественного транспорта на маршрутах, которые были вынесены на тендер и выиграны частными перевозчиками.

Организаторы утверждают, что в выступлении примут участие около 6 тыс. машин. В связи с акцией протеста в центре румынской столицы ограничено движение автотранспорта. Манифестация перед зданием правительства будет продолжена и в четверг.

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