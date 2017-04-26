Румынские таксисты протестуют против использования сервиса Uber

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БУХАРЕСТ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Таксисты и водители других транспортных средств, входящие в Конфедерацию авторизованных операторов и перевозчиков Румынии (COTAR), начали yа столичной площади Виктории перед штаб-квартирой правительства двухдневную акцию протеста против "пиратства на рынке перевозок".
Таксисты протестуют против использования онлайн-сервиса частных пассажирских автоперевозок Uber для получения заказов, а также против незарегистрированных в соответствии с законом перевозчиков. На площади пока находятся около 500 транспортных средств, участники манифестации выкрикивают лозунги и дудят в вувузелы.
"Требуем поставить вне закона все онлайн-платформы, предоставляющие транспортные услуги без разрешения, как это произошло в европейских странах, где государство защищает официально зарегистрированных перевозчиков", - указывается в документе, распространенном COTAR. Конфедерация также требует отмены решения муниципальных властей Бухареста о введении общественного транспорта на маршрутах, которые были вынесены на тендер и выиграны частными перевозчиками.
Организаторы утверждают, что в выступлении примут участие около 6 тыс. машин. В связи с акцией протеста в центре румынской столицы ограничено движение автотранспорта. Манифестация перед зданием правительства будет продолжена и в четверг.