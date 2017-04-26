Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акцизы на табак и алкоголь следует увеличить, считают разработчики Стратегии ЗОЖ

Общество
26 апреля, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по профилактической медицине, ведомства, Таможенный союз и общество пока не готовы "с адекватной скоростью повышать" акцизы
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Разработчики Стратегии ЗОЖ настаивают на увеличении акцизов на табак и алкоголь, однако ведомства, Таможенный союз и общество пока не готовы с адекватной скоростью повышать их, сообщил один из разработчиков документа, главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

Смотрите также
Стратегия здорового образа жизни от Минздрава РФ: "диктат медиков" или необходимость

"Безусловно, очень важная позиция - это увеличение акцизов на табачные изделия и водку. Концепция борьбы с табаком до 2022 предусматривает увеличение акцизов, но наше общество, наши ведомства, наши коллеги по Таможенному союзу все равно пока не готовы с адекватной скоростью вести увеличение акцизов на табачные изделия", - сказал он.

По его словам, акциза должны быть не на 1 тыс. сигарет. "Акциз должен быть на пачку сигарет. В конечном итоге, там должен сработать механизм повышения цены на пачку сигарет", - пояснил Бойцов.

Стратегия ЗОЖ

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ.

В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.

Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
12
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразных
Илья Имеев переносит на себе детей из деревни Батхай через речку Куда, чтобы они смогли попасть в школу
15
Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку
14
Рождение Рима: как старейший город мира отметил день своего основания
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
3
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
5
Законопроект о реновации жилья позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама