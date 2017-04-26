Акцизы на табак и алкоголь следует увеличить, считают разработчики Стратегии ЗОЖ

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Разработчики Стратегии ЗОЖ настаивают на увеличении акцизов на табак и алкоголь, однако ведомства, Таможенный союз и общество пока не готовы с адекватной скоростью повышать их, сообщил один из разработчиков документа, главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.
"Безусловно, очень важная позиция - это увеличение акцизов на табачные изделия и водку. Концепция борьбы с табаком до 2022 предусматривает увеличение акцизов, но наше общество, наши ведомства, наши коллеги по Таможенному союзу все равно пока не готовы с адекватной скоростью вести увеличение акцизов на табачные изделия", - сказал он.
По его словам, акциза должны быть не на 1 тыс. сигарет. "Акциз должен быть на пачку сигарет. В конечном итоге, там должен сработать механизм повышения цены на пачку сигарет", - пояснил Бойцов.
Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ.
В стратегию заложены меры по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением, мотивация граждан к занятию спортом, а также формировании приверженности к здоровому питанию.
Для приверженности к здоровому питанию в целях профилактики ожирения в проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов, а также маркировка продуктов питания.