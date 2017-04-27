Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников

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Для многих россиян майские праздники — отличный повод устроить себе небольшой отпуск. В это время традиционно растут продажи туров, а также билетов на самолеты и поезда. Те же, кто остается дома, ищут возможности культурно провести досуг. Данные поисковой системы "Яндекс" помогли нам узнать, как именно жители нашей страны планируют провести длинные выходные.