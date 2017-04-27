Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников

Для многих россиян майские праздники — отличный повод устроить себе небольшой отпуск. В это время традиционно растут продажи туров, а также билетов на самолеты и поезда. Те же, кто остается дома, ищут возможности культурно провести досуг. Данные поисковой системы "Яндекс" помогли нам узнать, как именно жители нашей страны планируют провести длинные выходные.

Билетами на самолет россияне интересовались почти вдвое чаще, чем на поезд. Уточняя в запросе отправную точку, желающие приобрести авиабилеты чаще всего указывали Екатеринбург, Санкт-Петербург и Красноярск.

Примерно треть тех, кто хотел воспользоваться услугами авиакомпаний, искали дешевые билеты.

Что касается выбора направления, тут безусловным лидером является Турция. Она на первом месте как в обычном поисковике Яндекс, так и в агрегаторе туров и отелей Яндекс.Путешествия. При этом интерес к стране в два раза больше следующего по популярности направления.

Помимо Турции, по данным Яндекс.Путешествий, в пятерку самых популярных направлений вошли: Кипр, Россия, Греция, ОАЭ.

Выбирая отдых на родине, туристы предпочитали курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа и др.) и Санкт-Петербург.

Культурными и спортивными событиями россияне интересовались примерно одинаково. В спортивном досуге самый популярный запрос — "билеты на кубок конфедераций 2017". Болельщики также искали билеты на Формулу-1 в Сочи.

Среди культурных мероприятий пользователей больше всего интересовал театр. Следующие по популярности запросы, билеты на концерты и в цирк, а также памятники истории и культуры.