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Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников

Общество
27 апреля, 15:32 UTC+3

ТАСС изучил популярные поисковые запросы, предоставленные "Яндексом"

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Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Для многих россиян майские праздники — отличный повод устроить себе небольшой отпуск. В это время традиционно растут продажи туров, а также билетов на самолеты и поезда. Те же, кто остается дома, ищут возможности культурно провести досуг. Данные поисковой системы "Яндекс" помогли нам узнать, как именно жители нашей страны планируют провести длинные выходные.

  • Билетами на самолет россияне интересовались почти вдвое чаще, чем на поезд. Уточняя в запросе отправную точку, желающие приобрести авиабилеты чаще всего указывали Екатеринбург, Санкт-Петербург и Красноярск.
  • Примерно треть тех, кто хотел воспользоваться услугами авиакомпаний, искали дешевые билеты.
  • Что касается выбора направления, тут безусловным лидером является Турция. Она на первом месте как в обычном поисковике Яндекс, так и в агрегаторе туров и отелей Яндекс.Путешествия. При этом интерес к стране в два раза больше следующего по популярности направления.
  • Помимо Турции, по данным Яндекс.Путешествий, в пятерку самых популярных направлений вошли: Кипр, Россия, Греция, ОАЭ.
  • Выбирая отдых на родине, туристы предпочитали курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа и др.) и Санкт-Петербург.
  • Культурными и спортивными событиями россияне интересовались примерно одинаково. В спортивном досуге самый популярный запрос — "билеты на кубок конфедераций 2017". Болельщики также искали билеты на Формулу-1 в Сочи.
  • Среди культурных мероприятий пользователей больше всего интересовал театр. Следующие по популярности запросы, билеты на концерты и в цирк, а также памятники истории и культуры.

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