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Роскомнадзор заблокировал с января почти 9 тыс. аккаунтов организаторов "игр смерти"

Общество
26 апреля, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Замглавы ведомства сообщил, что у Роскомнадзора налажено взаимодействие с такими иностранными соцсетями как Instagram, Twitter, Facebook
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор с начала 2017 года заблокировал в российских соцсетях почти 9 тыс. аккаунтов, которые пытались вовлечь детей в "суицидальные игры". Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на "Форуме безопасного интернета", который проходит в ТАСС.

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"С января 2017 года совместно с российскими социальными сетями было заблокировано почти 9 тыс. аккаунтов и личных страниц пользователей, вовлекающих подростков в игру со смертью", - сказал Субботин.

Он также отметил, что у Роскомнадзора налажено взаимодействие с такими иностранными соцсетями как Instagram, Twitter, Facebook. "Почти тысяча групп и личных страниц были удалены на зарубежных площадках", - сказал он.

Субботин отметил, что общение куратора "групп смерти" в социальных сетях "из онлайна всегда перетекает в офлайн". "Роскомнадзор полностью поддержал тот законопроект, который был разработан на площадке Госдумы, вводящий новый состав преступлений и довольно жесткую за него ответственность", - отметил он.

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за склонение (уговорами, подкупом, обманом) несовершеннолетних к самоубийству, за содействие подросткам в совершении суицида (предоставление орудий, средств совершения самоубийства), за организацию так называемых групп смерти и игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри". В случае принятия документа преступлением также будет признаваться "вовлечение взрослыми несовершеннолетних в смертельно опасную деятельность, например, зацепинг".

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