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Голодец призвала поддержать российских производителей школьной мебели

Общество
26 апреля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Вице-премьер предложила учредить специальную премию для производителей школьной мебели в России
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Следует учредить специальную премию для российских производителей школьной мебели, чтобы стимулировать и поддержать их. Такое мнение высказала в среду вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании по итогам Московского международного образовательного салона.

"Мне очень хочется отметить наших производителей, я думаю, что на следующий год мы должны подумать о специальных премиях для производителей, потому что педагоги, специалисты в области образования ставят новые технические задания - какие должны быть стулья, какие должны быть парты, какие должны быть материалы, и такая быстрая реакция, такой быстрый выход на рынок, заслуживает всяческого поощрения", - сказала Голодец. Она отметила, что одной из заслуг образовательного салона в Москве является как раз поддержка российских производителей.

По словам вице-премьера, учреждение премии для производителей школьной мебели будет способствовать развитию производства и укреплению отечественной материально-технической базы.

Ранее Голодец предлагала переформатировать пространство в новых школах и отказаться от прямоугольных классов.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
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