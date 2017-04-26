Кубань и японская префектура Ямагути будут сотрудничать в сфере инвестиций и туризма

КРАСНОДАР, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Кубани Вениамин Кондратьев и губернатор префектуры Ямагути Цугумаса Мураока подписали в Краснодаре соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и инвестиций. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"Соглашение предполагает взаимодействие между регионами, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве, в таких сферах, как торговля, экономика, культура, спорт, образование, наука и туризм", - говорится в сообщении.

Предполагается, что это будет способствовать развитию торговых связей, контактов между образовательными и спортивными организациями, а также увеличению взаимного турпотока.

"Япония по расстоянию - страна далекая, но мы можем сделать ее ближе: создать условия, чтобы жители наших регионов могли познакомиться с культурой, традициями и обычаями друг друга", - приводит слова Кондратьева пресс-служба.

Губернатор префектуры Ямагути прибыл в край с рабочим визитом. Он принял участие в открытии виноградного питомника в Темрюкском районе.