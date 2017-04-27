В Африке в 2018 году начнутся испытания первой вакцины от малярии

ПРЕТОРИЯ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. В трех странах Африки в 2018 году начнутся испытания первой вакцины от малярии, сообщил региональный директор по Африке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моети.

Вакцина RTS,S создана британской фармацевтической компанией GlaxoSmithKline (ГСК) для защиты детей от наиболее опасной формы малярии. Она уже была протестирована в клинических условиях на детях в возрасте от 17 месяцев до 5 лет, а теперь начнутся испытания в реальных условиях в Гане, Кении и Малави, где уровень заболеваемости особенно высок. Каждому ребенку должны ввести по четыре дозы вакцины.

"Собранная при испытаниях информация поможет нам принять решение о более широком применении вакцины. В сочетании с существующими средствами от малярии она может спасти десятки тысяч жизней в Африке", - сказал Млети. ВОЗ и ГСК выделяют 49,2 млн долларов на испытания вакцины.

По данным ВОЗ, в 2015 году от малярии в мире скончались более 400 тыс. человек. Африка страдает больше всего. На континенте южнее Сахары с 2001 по 2015 год было предотвращено 663 млн случаев смерти от этого недуга. Наиболее эффективным средством при этом были признаны обработанные инсектицидом противомоскитные сетки: на их долю приходится 69% всех предотвращенных случаев заболевания.

С 2010 по 2015 год во всем мире заболеваемость малярией сократилась на 21%, а смертность - на 29%. В 2015 году европейский регион был провозглашен свободным от малярии. В Америке смертность уменьшилась на 37%, в Юго-Восточной Азии - на 46%, в Западной части Тихого океана - на 58%. Но "предстоит сделать еще очень многое, работы необходимо решительным образом ускорить", считает ВОЗ.

Малярия поддается профилактике и своевременному лечению. Тем не менее, по данным ВОЗ, в 2015 году было зарегистрировано 212 млн новых случаев заболевания и около 429 тысяч человек умерли. "При наличии необходимых ресурсов и объединении всех партнеров мы сможем претворить в жизнь нашу общую идею - покончить с малярией навсегда", - уверены в ВОЗ.