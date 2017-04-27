В Крыму начал работать архитектурно-градостроительный совет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Архитектурно-градостроительный совет, призванный упорядочить градостроительные процессы, начал свою работу в Крыму. Об этом в ходе первого заседания совета сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"С целью упорядочения всех градостроительных процессов в Крыму создан (архитектурно-градостроительный) совет, который будет теперь работать на постоянной основе", - сказал он.

По его словам, создание такого совета "назрело давно", поскольку градостроительное направление в украинский период Крыма "долгое время не контролировалось", а градостроительные решения принимались не с учетом здравого смысла, а исходя из личной наживы.

"В результате мы получили не Крым, который является комфортным местом для отдыха и для жизни, а получили мегаполисы с нагромождением строений… Нам стыдно за такую застройку, особенно на Южном берегу Крыма", - добавил Аксенов.

В числе первых задач, которые возложены на градсовет, - проверка ранее выданных разрешений на капитальное строительство и реконструкцию объектов. С этой целью распоряжением главы региона был введен временный запрет на строительство этих объектов. Кроме того, градсовет в ближайшее время "пересмотрит все нормативы, связанные с предоставлением застройщикам паркомест", сообщил Аксенов. Он уверен, что совет поможет предотвратить появление в Крыму незаконных строек.

В начале недели стало известно, что в Крыму ввели запрет на капитальное строительство и реконструкцию объектов для проверки градостроительным советом выданных разрешений. Мораторий, согласно распоряжению главы региона, носит временный характер, условно действует до 1 января 2018 года, но фактически власти обещали отменить его максимум через месяц. Запрет на строительство затрагивает в основном приморские районы Крыма, при этом речь идет о коммерческих объектах, это решение не касается объектов, строительство которых ведется с привлечением бюджетных средств.