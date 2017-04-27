В Эстонии прошла церемония памяти убитого гражданина РФ

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ТАЛЛИН, 27 апреля. /ТАСС/. Церемония в память о гражданине РФ Дмитрии Ганине, убитом при защите Памятника воину-освободителю в Таллине в 2007 году, прошла в четверг в Эстонии. Об этом корреспонеднту ТАСС рассказали в посольстве РФ в этой балтийской республике.
"Сегодня состоялась церемония памяти Дмитрия Ганина у места его упокоения на кладбище его родного города Муствеэ. В ней приняли участие представители посольства РФ, представители соотечественников, а также мать Дмитрия Ганина Вера Яковлевна. После этого в местной церкви состоялась православная панихида по Ганину", - сообщили в дипмиссии.
В диппредставительстве отметили, что мать погибшего поблагодарила российскую сторону за поддержку, которую ей оказывают все последние годы. В частности, она получает специальную пенсию, а также недавно побывала по путевке в санатории управления делами администрации президента РФ в Юрмале.
"Посольство и генконсульство РФ в Эстонии все эти годы берут на себя все заботы по уходу за захоронением Дмитрия Ганина", - добавила в дипломатическом представительстве.
В ночь на 27 апреля 2007 года в центре Таллина решением местных властей начался демонтаж Памятника воину-освободителю. На защиту монумента встали как жители Эстонии, так и приехавшие в Таллин россияне. Местная полиция применила силу для разгона митингующих, начались беспорядки, в ходе которых погиб Дмитрий Ганин, однако к уголовной ответственности виновные в его смерти до сих не привлечены. В начале сентября 2015 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил по факту гибели Ганина дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").