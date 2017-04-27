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Путин 28 апреля вручит звезды Героев труда Волчек и Шаймиеву

Общество
27 апреля, 15:26 дата обновления: 27 апреля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Помимо худрука московского театра "Современник" и экс-главы Татарстана наград удостоятся еще три человека

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, вручит в Кремле золотые звезды пяти новым Героям труда РФ "за особые заслуги перед государством и народом", сообщила пресс-служба Кремля. Традиционная церемония приурочена к отмечаемому 1 мая Дню труда.

"Высшей награды (Герой труда РФ) в этом году, в соответствии с указом президента, удостоены слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Звание Героя Труда Российской Федерации, учрежденное в 2013 году, является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Золотая медаль Героя Труда представляет собой пятиконечную звезду, в центре которой - рельефное изображение государственного герба РФ. Медаль весом 15 граммов прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, которая обтянута муаровой лентой цветов российского триколора. В настоящее время звания Героя Труда удостоились более двух десятков человек

Ежегодная церемония вручения звезд Героя Труда традиционно приурочена к отмечаемому в РФ 1 мая Дню труда.

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Персоны
Волчек, Галина Борисовна Шаймиев, Минтимер Шарипович Путин, Владимир Владимирович
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