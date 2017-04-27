Путин 28 апреля вручит звезды Героев труда Волчек и Шаймиеву

По программе субсидирования авиаперевозок в РФ в I квартале обслужено 75 тыс. человекТранспорт 27 апреля, 16:22
Производство сливочного масла впервые заработало на ЯмалеОбщество 27 апреля, 16:15
Стржалковский: "Динамо" по силам занять место в восьмерке РФПЛСпорт 27 апреля, 16:13
Эксперты: продукты питания в Москве практически не содержат ГМОМосква 27 апреля, 16:08
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта ДамаскаПолитика 27 апреля, 16:05
Песков: политическая воля приведет к мирному договору между РФ и Японией рано или поздноПолитика 27 апреля, 15:58
Суд отложил утверждение соглашения между Альфа-банком и президентом ФК ЦСКА ГинеромСпорт 27 апреля, 15:51
Песков опроверг согласование с Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦОбщество 27 апреля, 15:48
Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкойСпорт 27 апреля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, вручит в Кремле золотые звезды пяти новым Героям труда РФ "за особые заслуги перед государством и народом", сообщила пресс-служба Кремля. Традиционная церемония приурочена к отмечаемому 1 мая Дню труда.
"Высшей награды (Герой труда РФ) в этом году, в соответствии с указом президента, удостоены слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев", - говорится в сообщении пресс-службы.
Звание Героя Труда Российской Федерации, учрежденное в 2013 году, является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Золотая медаль Героя Труда представляет собой пятиконечную звезду, в центре которой - рельефное изображение государственного герба РФ. Медаль весом 15 граммов прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, которая обтянута муаровой лентой цветов российского триколора. В настоящее время звания Героя Труда удостоились более двух десятков человек
Ежегодная церемония вручения звезд Героя Труда традиционно приурочена к отмечаемому в РФ 1 мая Дню труда.