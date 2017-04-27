Красная площадь закроется для туристов из-за подготовки к Дню Победы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила о закрытии на шесть дней Красной площади из-за подготовки к Дню Победы.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 4 по 9 мая 2017 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - отмечается в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО.