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Пародия на клип группы "Грибы" подняла явку на субботниках в Подмосковье

Общество
27 апреля, 18:10 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 27, апреля. /ТАСС

По итогам двух субботников, 8 и 22 апреля, на улицы городов и поселков Московской области вышло 1,2 млн человек

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 апреля. /ТАСС/. Более миллиона человек участвовали в апрельских субботниках в Подмосковье, и во многом этому способствовала инициатива властей региона, которые креативно подошли к анонсированию уличных акций, призывая к участию в них пародией на популярную песню группы "Грибы" "Между нами тает лед".

Само видео уже набрало почти два миллиона просмотров в Интернете.

YouTube/ДоброДел 360

"По итогам двух субботников, 8 и 22 апреля, на улицы подмосковных городов и поселков вышли 1,2 млн человек. Это, между прочим, больше, чем в Москве, где весенним благоустройством занимались чуть более 1 млн человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

Представитель пресс-службы добавил, что молодежный хит явно добавил людей в возрасте не старше 30 лет на субботники, и это особенно было заметно на втором мероприятии, в котором приняли участие более 700 тыс. человек.

"У нас работал специальный сайт "меняемдворы.рф", где была интерактивная карта с обозначением пунктов выдачи инвентаря, но, вероятно, главным локомотивом рекламной кампании стал клип, который подготовили сотрудники телеканала "360", снятый как пародия на популярную песню группы "Грибы", - заметил собеседник агентства.

По словам представителей телекомпании, снявшей клип, его идея родилась в программной дирекции.

"У нас там достаточно креативные молодые люди собрались, вот и решили, что раз в реальной песне есть слова "как тает лед", то это можно использовать как призыв к тому, чтобы убрать весь мусор, который из-под растаявшего льда попадает во дворы и на дороги", - сказали в телекомпании.

"В съемках приняли участие ведущие телеканала "360" и жители Химок, а автором оригинального текста стал наш креативный продюсер Александр Носков", - добавили в телекомпании.

Один из самых популярных телеведущих канала Владимир Беляков, снявшийся в клипе в роли "приглашенной звезды", признался, что перед съемочной группой стояла непростая задача "быстро снять еще не растаявший лед".

"Хотелось сделать что-то смешное и запоминающееся, чтобы люди действительно сделали свои дворы лучше и красивее, и, судя по тому, что в Youtube наш клип набрал более 1,7 млн просмотров, это действительно удалось", - сказал он.

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