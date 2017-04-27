Пародия на клип группы "Грибы" подняла явку на субботниках в Подмосковье

Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре годаСпорт 27 апреля, 19:20
ТАСС и движение "Бессмертный полк" подготовили карту шествия 9 мая в МосквеОбщество 27 апреля, 19:20
Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 27 апреля, 19:07
Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннисСпорт 27 апреля, 19:01
Министр курортов и туризма Крыма поддержал идею молодежи возродить фестиваль "КаZантип"Общество 27 апреля, 19:01
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 27 апреля, 19:00
"Краснодар" обыграл "Амкар" в матче чемпионата РоссииСпорт 27 апреля, 18:53
Путин и Абэ договорились запустить полеты на Южные Курилы для бывших жителей острововМеждународная панорама 27 апреля, 18:53
AFP: в Париже неизвестные ограбили квартиру премьера ФранцииПроисшествия 27 апреля, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 апреля. /ТАСС/. Более миллиона человек участвовали в апрельских субботниках в Подмосковье, и во многом этому способствовала инициатива властей региона, которые креативно подошли к анонсированию уличных акций, призывая к участию в них пародией на популярную песню группы "Грибы" "Между нами тает лед".
Само видео уже набрало почти два миллиона просмотров в Интернете.
"По итогам двух субботников, 8 и 22 апреля, на улицы подмосковных городов и поселков вышли 1,2 млн человек. Это, между прочим, больше, чем в Москве, где весенним благоустройством занимались чуть более 1 млн человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.
Представитель пресс-службы добавил, что молодежный хит явно добавил людей в возрасте не старше 30 лет на субботники, и это особенно было заметно на втором мероприятии, в котором приняли участие более 700 тыс. человек.
"У нас работал специальный сайт "меняемдворы.рф", где была интерактивная карта с обозначением пунктов выдачи инвентаря, но, вероятно, главным локомотивом рекламной кампании стал клип, который подготовили сотрудники телеканала "360", снятый как пародия на популярную песню группы "Грибы", - заметил собеседник агентства.
По словам представителей телекомпании, снявшей клип, его идея родилась в программной дирекции.
"У нас там достаточно креативные молодые люди собрались, вот и решили, что раз в реальной песне есть слова "как тает лед", то это можно использовать как призыв к тому, чтобы убрать весь мусор, который из-под растаявшего льда попадает во дворы и на дороги", - сказали в телекомпании.
"В съемках приняли участие ведущие телеканала "360" и жители Химок, а автором оригинального текста стал наш креативный продюсер Александр Носков", - добавили в телекомпании.
Один из самых популярных телеведущих канала Владимир Беляков, снявшийся в клипе в роли "приглашенной звезды", признался, что перед съемочной группой стояла непростая задача "быстро снять еще не растаявший лед".
"Хотелось сделать что-то смешное и запоминающееся, чтобы люди действительно сделали свои дворы лучше и красивее, и, судя по тому, что в Youtube наш клип набрал более 1,7 млн просмотров, это действительно удалось", - сказал он.