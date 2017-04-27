Европейский университет подал апелляцию на решение суда об отзыве лицензии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Европейский университет в Петербурге, в отношении которого Арбитражный суд принял решение об отзыве лицензии по иску Рособрнадзора, подал апелляцию на решение суда об отзыве лицензии. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

"Мы подали апелляцию в 13-й арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - сказала она, уточнив, что в четверг истекает 30-дневный срок для подачи апелляции со дня отзыва судом лицензии на ведение образовательной деятельности. Этот шаг вуза не позволил решению суда об отзыве лицензии вступить в законную силу до рассмотрения апелляции.

Претензии Рособрнадзора

Рособрнадзор просил суд аннулировать лицензию в связи с тем, что вуз не выполнил предписания об устранении нарушений, которые были направлены в вуз Рособрнадзором по итогам летних проверок. Предписаний было два - со 120 нарушениями, затем с четырьмя. Посчитав, что требования не выполнены, ведомство 7 декабря 2016 года приостановило лицензию вуза, а затем обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области - по месту нахождения ответчика, об аннулировании лицензии.

Последствием приостановки лицензии в декабре стал перерыв в занятиях Европейского университета с 7 по 16 декабря. Учебный процесс восстановлен после обращения вуза в Арбитражный суд Москвы - также по месту нахождения ответчика, Рособрнадзора, с иском, в котором вуз просит суд признать предписания Рособрнадзора выполненными, а также с иском о принятии обеспечительных мер. Обеспечительные меры Арбитраж Москвы принял 13 декабря, что позволило восстановить учебный процесс. Рассмотрение исков вуза к Рособрнадзору с доказательствами того, что нарушения исправлены, еще идет - одно из дел находится на рассмотрении первой, другие - апелляционной инстанции.

Позиция Европейского университета заключается в том, что вопрос об аннулировании лицензии преждевременно рассматривать, пока суд не вынес вердикт о том, исправлены ли нарушения, которые и послужили причиной для обращения обеих сторон в суды.

2 из 11 проверок привели вуз в суд

Причиной сложившейся ситуации стали 11 проверок разных надзорных органов, которые состоялись почти одновременно в июле-августе 2016 года. Ряд из них закончился объяснениями, часть штрафами, две линии проверок привели вуз в суд и обе грозят потерей лицензии и ликвидацией.

Европейский университет в Санкт-Петербурге создан в 1994 году. В попечительский совет входят экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие известные люди. Вуз располагается на Гагаринской улице в бывшем особняке графа А. Г. Кушелева-Безбородко, который был сенатором при Николае I. Здание также известно как Малый Мраморный дворец, или дворец Екатерины Долгоруковой, морганатической жены Александра II.

Здесь расположены четыре факультета, где обучается в общей сложности 226 студентов, администрация, библиотека, вычислительный центр вуза и университетское издательство.