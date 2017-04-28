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Роспотребнадзор предлагает снабжать шрифтом Брайля лекарства и меню

Общество
28 апреля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что "человек с ограниченными возможностями здоровья - потребитель" и ему нужно дать возможность быть полноправным участником процесса

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© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Необходимо разработать правила защиты интересов социально уязвимых групп граждан, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, являются потребителями различных товаров и услуг, их нужно сделать доступными. В частности, шире использовать шрифт Брайля для информирования слепых. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

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"Если вы возьмете упаковку лекарств, которая произведена заграницей, там обязательно будет шрифтом Брайля нанесена надпись о том, что это за лекарство. На отечественном препарате вы такого не найдете. Если человек незрячий, и он один, он не сможет себе выбрать то лекарство, которое ему в данный момент нужно", - сказала она.

Вопросы необходимости защиты интересов отдельных слоев населения, социально уязвимых групп обсуждался также на Госсовете, прошедшем в Великом Новгороде в апреле.

"Человек с ограниченными возможностями здоровья - потребитель. Нужно дать возможность быть полноправным участником процесса", - отметила глава Роспотребнадзора.

Именно поэтому, по словам руководителя ведомства, необходимо иметь в виду ограничения людей при предоставлении различных услуг. "Если человек незрячий, он и в ресторан пойти не может. Ему нужно прочитать меню, значит, сейчас нужно, чтобы кто-нибудь ему это меню прочитал. Одно меню, набранное шрифтом Брайля, нужно иметь в каждом ресторане", - пояснила Попова.

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Попова, Анна Юрьевна
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