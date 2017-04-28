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Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда

Общество
28 апреля, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Высшей награды за трудовые заслуги удостоены, в частности, худрук театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил на торжественную церемонию в Кремль новых лауреатов звания Герой Труда РФ. Глава государства в преддверие отмечаемого 1 мая Дня Труда поздравил участников церемонии и вручил им золотые медали.

Высшей награды за трудовые заслуги - звания Герой Труда - в этом году, в соответствии с указом президента, удостоены слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, а также художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Все они отмечены "за особые заслуги перед государством и народом", говорится в указе.

Путин вручил лауреатам золотые медали. Она выполнена в виде пятиконечной звезды, в центре которой расположено рельефное изображение государственного герба России. Медаль весом 15 граммов прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, обтянутой муаровой лентой цветов российского триколора.

Звание Героя Труда Российской Федерации было учреждено в 2013 году. Оно является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Медаль была учреждена 29 марта 2013 года указом президента.

Первое вручение новой награды прошло 1 мая 2013 года. К настоящему времени звания Героя Труда удостоились 25 человек.

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