Минкавказ планирует начать проектирование медкластера в III квартале 2017 года

ЧЕРКЕССК, 28 апреля. /ТАСС/. Проектирование инновационного медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод может начаться в третьем квартале 2017 года, сообщил ТАСС первый заместитель министра России по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Для строительства медкластера выбран новый участок площадью 231,7 га в Карачаево-Черкесии.

"Ключевые задачи этого года - проведение необходимых предпроектных работ и переход к проектированию. Мы рассчитываем, что при условии согласованной работы всех заинтересованных участников - органов власти республики, местных властей, Корпорации развития Северного Кавказа, которая реализует этот проект, перейти к проектированию в третьем квартале 2017 года", - сказал Байсултанов, подчеркнув, что прямых аналогов этому проекту в России не существует.

Он отметил, "что проектирование, включая получение заключения государственной экспертизы, планируется завершить к началу 2018 года, после чего будет начато строительство объектов".

Как сообщили в пресс-службе Минкавказа, в ближайшее время будет начата процедура по оформлению прав на новый земельный участок на территории Краснокурганского сельского поселения Малокарачаевского района КЧР, что позволит начать проектирование якорного объекта, в составе которого - медицинский университет, университетская клиника и научно-исследовательский центр, а также инженерной инфраструктуры для всего кластера. Одновременно будут проводиться необходимые работы по изменению категории земель (участок, выбранный для строительства, сейчас относится к землям сельхозназначения), а также будут вноситься соответствующие изменения в градостроительную документацию, выполняться инженерные изыскания.

Перенос медкластера

Для создания крупного инновационного медицинского кластера рассматривались два участка в Ставропольском крае. Причина переноса его в Карачаево-Черкесию, как пояснили в пресс-службе Минкавказа, связана с тем, что выбранная ранее территория в Минераловодском районе Ставропольского края, согласно архивным данным, нуждается в проведении историко-культурной экспертизы по выявлению поселенческих археологических памятников.

"Это влечет за собой осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. Из-за этого существенно затянулось бы начало реализации проекта. В этой связи было принято решение о переносе строительства объектов медкластера на новый земельный участок", - сказали в министерстве.

18 апреля 2017 года члены межведомственной рабочей группы из 16 представленных земельных участков под медицинский кластер отобрали два: в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Однако собственник земельного участка, расположенного в Ессентуках, отказался передать его для строительства. Из-за этого члены рабочей группы остановили свой выбор на участке в Карачаево-Черкесии. "Новый участок в КЧР также находится в пределах Кавказских Минеральных Вод и соответствует всем критериям утвержденной Концепции создания инновационного медицинского кластера", - уточнила пресс-служба.

Находится участок неподалеку от знаменитого туристического комплекса "Медовые водопады", а удаленность от аэропорта Минеральные Воды составляет 60 километров.

О проекте

Проект медкластера включен в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в создание медкластера планируют вложить 162,1 млрд рублей, 40 млрд рублей составят средства федерального бюджета. Создание якорных проектов медкластера - университетской клиники на 576 коек, медицинского университета площадью 23,6 тыс. квадратных метров и научно-исследовательского центра - оценивается в 37,7 млрд рублей, в том числе 30 млрд из федерального бюджета.

Срок реализации якорных проектов - 2023 год.