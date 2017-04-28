Папа римский подарил коптскому патриарху русскую икону

КАИР, 28 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов, Вера Щербакова/. Папа римский Франциск преподнес главе православной коптской церкви патриарху Тавадросу II копию русской иконы - Толгской Божией Матери. Встреча двух церковных лидеров состоялась в ходе апостольского визита понтифика в столицу Египта.

Характерная икона, написанная в традиционном стиле русской (византийской) иконописи, на которой Богоматерь нежно прижимается щекой к щеке младенца Христа, у католиков называется иконой "Богоматери нежности". Этот знаменитый образ, почитаемый православными, известен по трем спискам конца XIII - начала XIV веков.

Один из них, "явленный", поскольку его, согласно приданию, после видения обнаружил в 1314 году ростовский епископ Прохор, считается чудотворным. На месте его обретения в месте впадения речки Толга в Волгу был построен монастырь, восстановленный одним из первых после запустения в советские годы.

Находившаяся начиная с 1920-х годов в Ярославском художественном музее, в 2003 году икона была возвращена монастырю, где сейчас и хранится. Один из более поздних списков входит в коллекцию Третьяковской галереи.

В ходе встречи с папой римским коптский патриарх подтвердил открытость и готовность к экуменическому диалогу с Ватиканом. Тогда как папа Франциск во время посещения православного коптского патриархата в Каире отметил, что "развитие нашего совместного экуменического пути основывается на настоящем единении кровей".

Подавляющее большинство населения Египта, которое несколько месяцев назад превысило 90 млн человек, исповедует ислам. Чуть более 10% населения Египта - последователи христианской коптской церкви и составляют наиболее крупную христианскую общину на Ближнем Востоке. Коптская церковь, по преданию основанная еще апостолом Марком в Александрии, относится к христианской православной церкви.

История отношений

Отношения православной коптской церкви со Святым престолом в новейшей истории восходят к 1973 году, когда в ходе визита в Ватикан коптский патриарх Шенуда III подписал с папой Павлом VI совместную декларацию. Спустя 40 лет - в 2013 году, вскоре после интронизации Франциска, патриарх Тавадрос II также побывал в Ватикане, символично избрав тот же день, что и его предшественник - 10 мая. Затем по его же инициативе этот день стал праздником братской любви между двумя церквями. Тогда же коптский патриарх пригласил понтифика посетить Египет.

Из ближайших предшественников Франциска в Египте бывал Иоанн Павел II - в 2000 году. Но история сохранила свидетельства о встрече 800 лет назад Святого Франциска (в честь которого выбрал себе папское имя нынешний понтифик) с султаном Аль-Камилем, правившим Египтом в 1218-1238 годах. По словам Тавадроса II, это "стало одним из наиболее важных в истории опытов межрелигиозного диалога, который получил сегодня новый толчок".