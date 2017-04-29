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В Москве открывается сезон фонтанов

Общество
29 апреля, 0:21 UTC+3 МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Практически одновременно будут включены около 600 водных комплексов по всему городу

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сезон фонтанов открывается 29 апреля в Москве. Около 600 водных комплексов будут включены почти одновременно, с разницей в полминуты, во всех уголках Москвы. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Подготовка к сезону фонтанов проходила с осени. За это время специалисты провели планово-предупредительный ремонт насосного, электромеханического оборудования, подводных светильников, систем автоматизированного управления", - отметили в мэрии.

Активная фаза подготовки к сезону стартовала в марте. За два месяца специалисты промыли чаши водных комплексов, очистили гранитные поверхности, отремонтировали облицовку и смонтировали убранные на зиму декоративные элементы.

Самые интересные фонтаны Москвы

Всего в Москве около 600 фонтанов, 58 самых крупных из них эксплуатируются ГБУ "Гормост", 347 фонтанов обслуживают другие организации, а 247 - коммерческие структуры (деловые центры, торговые центры, рестораны).

Так, в частности, сегодня заработают одни из самых красивых столичных водных комплексов - "Принцесса Турандот" на Арбате, "Адам и Ева" у станции метро "Новокузнецкая", фонтаны на Цветном бульваре и в Новопушкинском сквере, фонтанный комплекс Сада "Аквариум" у театра имени Моссовета, комплексы на Манежной площади и на Поклонной горе.

Самый крупный фонтанный комплекс столицы расположен на Манежной площади, он включает 12 фонтанов. Самый объемный - на 15 тыс. кубометров воды - находится на Поклонной горе.

Среди крупнейших московских каскадов - музыкальный светодинамический фонтан в акватории Царицынского пруда. Диаметр водной поверхности фонтана - 55 м, он состоит из 12 кругов и 915 струй воды разной высоты, некоторые бьют на 30 метров.

Планируется, что фонтанные комплексы на Поклонной горе, на Манежной площади, на Кутузовской транспортной развязке и фонтан "Похищение Европы" напротив Киевского вокзала будут работать круглосуточно. Другие фонтаны, в частности, на Театральной и Пушкинской площадях, будут включать ежедневно с 08:00 до 23:00 мск, а по праздникам и выходным - до полуночи.

Сезон фонтанов в Москве завершится 1 октября.

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