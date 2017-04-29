"Белый лебедь" впервые возглавит группу из четырех Ту-22М3 на Параде Победы в Москве

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации ВКС России впервые пролетит в этом году во время воздушной части Парада Победы над Красной площадью в Москве, построение возглавит стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Впервые во время парада будет продемонстрирована ударная группа дальней авиации, состоящая из пяти самолетов. Ведущим группы будет стратегический ракетоносец Ту-160, ведомыми будут четыре экипажа дальних бомбардировщиков Ту-22М3", - рассказали в военном ведомстве.
Также в составе "Кубинского бриллианта" экипажи пилотажной группы "Русские витязи" впервые пролетят на новых истребителях Су-30СМ.
Воздушные суда, участвующие в параде, до 9 мая базируются на восьми аэродромах в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
Полеты вертолетов будут проходить на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно- тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость - около 500 километров в час.
Открывать воздушную часть парада будут вертолеты Ми-26 и Ми-8, в группе парадного строя экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе "тактического крыла" из 10 самолетов Су-35С, Су-34 и Су-27.
Всего в военном параде примут участие 72 самолета и вертолета. Экипажи уже завершили тренировки над Алабино и проведут две репетиции над Москвой 4 и 7 мая.