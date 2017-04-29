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"Белый лебедь" впервые возглавит группу из четырех Ту-22М3 на Параде Победы в Москве

Общество
29 апреля, 8:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Также в составе "Кубинского бриллианта" экипажи пилотажной группы "Русские витязи" впервые пролетят на новых истребителях Су-30СМ

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации ВКС России впервые пролетит в этом году во время воздушной части Парада Победы над Красной площадью в Москве, построение возглавит стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

СПЕЦПРОЕКТ

Парад Победы

Фотографии ТАСС времен Великой Отечественной войны

"Впервые во время парада будет продемонстрирована ударная группа дальней авиации, состоящая из пяти самолетов. Ведущим группы будет стратегический ракетоносец Ту-160, ведомыми будут четыре экипажа дальних бомбардировщиков Ту-22М3", - рассказали в военном ведомстве.

Также в составе "Кубинского бриллианта" экипажи пилотажной группы "Русские витязи" впервые пролетят на новых истребителях Су-30СМ.

Воздушные суда, участвующие в параде, до 9 мая базируются на восьми аэродромах в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.

Полеты вертолетов будут проходить на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно- тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость - около 500 километров в час.

Открывать воздушную часть парада будут вертолеты Ми-26 и Ми-8, в группе парадного строя экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе "тактического крыла" из 10 самолетов Су-35С, Су-34 и Су-27.

Всего в военном параде примут участие 72 самолета и вертолета. Экипажи уже завершили тренировки над Алабино и проведут две репетиции над Москвой 4 и 7 мая.

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