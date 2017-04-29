Акция "Георгиевская ленточка" проходит в 40 городах США

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Около 40 американских городов принимают в эти дни участие в акции "Георгиевская ленточка". Добровольцы раздают ленточки жителям, объясняя суть этого символа Победы во Второй мировой войне и вручая им соответствующие брошюры на английском языке. Об этом ТАСС сообщил представитель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Игорь Кочан.

Он напомнил, что акция стартовала 25 апреля в Вашингтоне напротив Белого дома, после чего ее подхватили в других частях страны. "С каждым годом новые города и штаты присоединяются к акции и просят прислать им сотни Георгиевских ленточек, которые мы, в свою очередь, получаем из России", - пояснил Игорь Кочан.

По его словам, на улицах крупных городов коренные жители все чаще начинают узнавать Георгиевскую ленточку, вспоминая историю Второй мировой войны. "Конечно, чаще всего ленточки просят для себя наши соотечественники, - заметил Кочан, - но в большинстве случаев и американцы с удовольствием крепят их к одежде и сумкам, обещают рассказать об акции знакомым".

В Нью-Йорке основная акция "Георгиевская ленточка" пройдет 30 апреля на площади Таймс-сквер, где планируется раздать около тысячи этих символов Победы. Организаторы планируют даже привлечь к акции детский ансамбль, участники которого споют для жителей и гостей города песни военных лет.

По словам Кочана, все предпраздничные дни добровольцы - русские американцы - навещают с цветами, фруктами и подарками ветеранов войны, которые уже по состоянию здоровья не смогут принять участие в праздновании Дня Победы. "Многие из них проживают в домах престарелых, причем условия их содержании порой ужасают, - с сожалением отметил Игорь Кочан. - Они с большим удовольствием общаются с нашей молодежью, даже заказывают подарки и, конечно, делятся воспоминаниями о войне и Победе".

Он также сообщил, что 6 мая, когда в Нью-Йорке пройдет акция "Бессмертный полк", город уже четвертый год подряд облетит легкомоторный самолет с 30-метровой Георгиевской лентой. По традиции, он сделает круг над Статуей Свободы и обязательно пролетит над районом Бруклин, где проживает много выходцев из бывшего Советского Союза.