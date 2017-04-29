Собянин принял участие в общегородском субботнике

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во втором общегородском субботнике.
Вместе с москвичами он поучаствовал в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда.
"Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что, я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее", - сказал Собянин, общаясь с москвичами.
Он поблагодарил горожан, вышедших на субботник, за заботу о своем городе.
Субботник стал вторым этой весной, первый проводился 8 апреля. Тогда заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в нем принимали участие более 1 млн горожан, а также использовалось 8,2 тыс. единиц различной техники.
На приведение в порядок Москвы после зимы вышли горожане различных возрастов и профессий, школьники и студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий. Все участники обеспечивались необходимым инвентарем и посадочным материалом.
Традиционный месячник по благоустройству в этом году проводился с 25 марта по 29 апреля.
В 2016 году в весенних субботниках и других мероприятиях по уборке московских территорий приняло участие более 2,6 млн человек.