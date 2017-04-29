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Собянин принял участие в общегородском субботнике

Общество
29 апреля, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Мэр столицы поучаствовал в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во втором общегородском субботнике.

Вместе с москвичами он поучаствовал в благоустройстве парка у пруда Бекет на Загородном шоссе, а также высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского проезда.

"Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что, я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее", - сказал Собянин, общаясь с москвичами.

Он поблагодарил горожан, вышедших на субботник, за заботу о своем городе.

Субботник стал вторым этой весной, первый проводился 8 апреля. Тогда заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в нем принимали участие более 1 млн горожан, а также использовалось 8,2 тыс. единиц различной техники.

На приведение в порядок Москвы после зимы вышли горожане различных возрастов и профессий, школьники и студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий. Все участники обеспечивались необходимым инвентарем и посадочным материалом.

Традиционный месячник по благоустройству в этом году проводился с 25 марта по 29 апреля.

В 2016 году в весенних субботниках и других мероприятиях по уборке московских территорий приняло участие более 2,6 млн человек.

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