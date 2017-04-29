Более 10 тыс. туристов собрал фестиваль тюльпанов в Саратовской области

САРАТОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Этнокультурный фестиваль тюльпанов открылся в Куриловской тюльпанной степи в Саратовской области. Гостями праздника стали туристы из Самарской, Пензенской, Волгоградской и других областей России. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма региона.

"Фестиваль тюльпанов открылся сегодня в Новобурасском районе области, на него приехали свыше 10 тыс. туристов из более чем 10 регионов страны. Гости могут полюбоваться цветущими тюльпанными полями и познакомиться с историей района. Подобные мероприятия позволяют развивать внутренний туризм", - отметили в министерстве.

В пресс-службе администрации Новобурасского района добавили, что гостей фестиваля принимают импровизированные национальные подворья: русское, украинское, казахское и татарское. На русском подворье открыты ремесленные лавки, где для всех желающих проводятся мастер-классы по валянию валенок и плетению из лозы. На украинском подворье поют песни под гармонь и танцуют гопак.

В татарской юрте туристы могут стать свидетелями национальной борьбы "куреш". На казахском подворье звучит домбра и готовятся национальные блюда. Фестиваль продлится два дня. Как ожидается, в воскресенье, 30 апреля, число гостей увеличится.

Фестиваль тюльпанов проходит в Куриловской тюльпанной степи, которая является памятником природы регионального значения. Здесь на площади более 200 га произрастает один из наиболее редких из луковичных цветов, занесенный в Красные книги России и Саратовской области - тюльпан Шренка, также именуемый тюльпаном Геснера.