"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Участники субботника в Санкт-Петербурге убирали город под дождем, но организаторы акций по благоустройству поднимали им настроение познавательными и развлекательными программами и горячим чаем.

Для того чтобы сделать весенний субботник интересным и разнообразным, администрации районов и муниципальные образования организовали экологические и другие акции с ободряющими названиями: "На субботник, как на праздник!", "Субботняя разминка", "Красота города в наших руках!" Участников уборки встречали музыкой, стихами, викторинами и квестами.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко начал день благоустройства с посадки елей в Приморском парке Победы рядом с новым футбольным стадионом на Крестовском острове и уборки территории перед будущим музеем железных дорог России, передает корреспондент ТАСС.

Музей откроется осенью в историческом здании локомотивного депо бывшей Балтийской железной дороги и специально построенных павильонах. Там будет выставлено более 100 единиц подвижного состава и свыше 20 тыс. других экспонатов. Вместе с главой города территорию вокруг будущего музея приводили в порядок сотрудники Октябрьской железной дороги, студенты Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I, а также ветераны железнодорожной отрасли, которые рассказывали молодежи истории о работе на магистралях.

Благоустройство со смыслом

Многие петербуржцы захотели поучаствовать в благоустройстве петербургских памятников истории и культуры, тем более на некоторых объектах субботники были дополнены культурной программой. У Троице-Измайловского собора прошла традиционная акция по мытью пушек.

Свято-Троицкий Измайловский собор был полковым храмом лейб-гвардии Измайловского полка. В соборе хранились военные трофеи полка, в том числе те, которые были добыты в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в их числе - турецкие пушки, из которых, по предложению императора Александра II, соорудили памятник перед собором. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Адмиралтейского района, мытьем пушек занимались сегодня воспитанники СПбГБУ "Центр по работе с подростками и молодежью "Адмиралтейский". "Ребята успели сначала помыть пушки, затем зачистить и снова промыть, ребят было порядка 15 человек и еще 20-30 жителей района", - сообщили в пресс-службе.

Большую активность молодежь проявила в уборке исторических парков в центре Петербурга - Екатерингофа, Александровского сада и др. "Для ребят была подготовлена концертная программа, чай, пирожки, - добавили представители района. - По сравнению с прошлым годом народу было поменьше, потому что в дождь активность, конечно, ниже".

Русский музей подготовил субботник в Михайловском саду - одном из старейших в Санкт-Петербурге. Участникам было предложено почистить газоны, разрыхлить землю вокруг кустов и обрезать лишние ветки, а за это послушать рассказы об истории сада, его флоре и фауне, поучаствовать в танцевальных и художественных мастер-классах.

Около 800 петербуржцев, в том числе активисты "Бессмертного полка", провели субботник на Пискаревском мемориальном кладбище, крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Как сообщил ТАСС директор Пискаревского мемориала Олег Баев, участники субботника привели в порядок территорию, убрали траву и листья, подновили краску на металлических элементах. "Теперь мемориал подготовлен к церемониям в честь Дня Победы", - сказал Баев. 8 мая на Пискаревском кладбище пройдет общегородское возложение венков и цветов в память о погибших в годы блокады.

Бизнесмены на уборке территории

Субботники 29 апреля были организованы во всех районах города, всего было определено 750 участков. По словам губернатора, перед городскими службами и их добровольными помощниками была поставлена задача посадить более 5 тыс. деревьев, почти 125 тыс. кустарников, 400 тыс. первых цветов.

По данным городского комитета по благоустройству, в весеннем субботнике в Санкт-Петербурге приняли участие более 210 тыс. человек. Среди них - около 83 тыс. работников различных предприятий и организаций, около 64 тыс. школьников, более 20 тыс. студентов, около 9 тыс. военнослужащих, курсантов и кадетов. Весенний субботник поддержали также около 15 тыс. инициативных жителей.

Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга провел субботник с участием производственных предприятий города на пляже "Морские дубки" в поселке Лисий Нос в Приморском районе. Акция называлась "Экодесант на Балтике". В ней приняли участие сотрудники администрации, предприятий концерна "Силовые машины", ЦНИИ "Электрон" и других организаций.

Несмотря на ненастную погоду - сильный ветер и дождь, экодесант из 300 человек ударно потрудился и, надев дождевики, собрал более 6 т мусора вдоль береговой линии Финского залива. Боевой дух участников трудовых десантов организаторы поддерживали горячим чаем с пирожками. После уборки сотрудники предприятий подкрепились кашей, приготовленной на полевой кухне.

Уборка по всей стране

Акции по благоустройству проходили во всех регионах России, где этому не помешала погода. В последний момент из-за сильного дождя и ветра отменился субботник в Пскове. В Нарьян-Маре и на Ямале из-за снега и холодов субботники сразу отложили на май.

В Архангельске светило солнце, снег начал таять, и активные жители города поспешили заняться благоустройством парков и дворов под музыкальное сопровождение. "Те газоны и участки парков, скверов, которые еще не оттаяли от снега, приберем в рамках следующего субботника - 13 мая", - пообещал глава Архангельска Игорь Годзиш.

В Карелии прошел тематический субботник "В поисках пиратских сокровищ" в парке Слюдяной фабрики, расположенном в центре Петрозаводска. За 1,5 часа более 50 его участников собрали один контейнер веток и 40 мешков мусора с территории, которая до этого не стояла в планах городского благоустройства. Всем желающим предлагалось преодолеть веревочную полосу препятствий, а собравшие больше всего мусора команды горожан получили геометки и с помощью GPS-навигаторов отправились проходить квест по поиску клада.

В Ульяновске один из самых масштабных субботников прошел на территории экологического парка "Черное озеро". В акции приняли участие учащиеся конного клуба "Кентавр", общественные организации, студенты. Председатель Экологической палаты Ульяновской области Александр Брагин рассказал корреспонденту ТАСС, что к участию в субботнике привлекли 12 лошадей из конного клуба.

"Лошади вывозили мусор на телегах из центральной части парка, подвозили его к тракторам. Кроме того, кони помогали сдвинуть сваленные старые тяжелые деревья с места, чтобы освободить проход", - сказал он.

В Кемеровской области на субботник вышли десятки тысяч человек. Региональный центр Кемерова собрал около 10 тыс. горожан, а в соседнем Новокузнецке убирать улицы, по данным мэрии, вышло втрое больше людей. Во многом этому поспособствовал видеоклип "Кузню приберите", в котором снялся мэр города Сергей Кузнецов, сотрудники городской администрации и коммунальных служб.

Подготовка к важным событиям

Около 70 тыс. человек приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике в Волгоградской области. Был собран 5 тыс. 851 куб. м различного мусора на территории порядка 800 га. Особое внимание активные общественники, волонтеры, члены военно-исторических объединений и клубов, школьники, студенты уделили уборке на военно-мемориальных кладбищах, приведению в порядок памятных мест, братских могил солдат, погибших в Сталинградской битве.

В Татарстане на субботник вышли порядка 285 тыс. человек. Главными площадками в Казани стали территория возле стадиона "Казань-Арена", где пройдут матчи Кубка Конфедераций, и парк Победы. В парке отмыли и подготовили военную технику ко Дню Победы. Глава Татарстана Рустам Минниханов вместе с волонтерами и представителями народных автономий посадили 400 кустов сирени на аллее дружбы.

Около 3 тыс. человек вышли на уборку Севастополя. От мусора были очищены Малахов курган, арка на въезде в город, набережная Андрея Первозванного и другие. Также мусор убирали на пляжах накануне старта туристического сезона. "Мы приводим в порядок мемориальные комплексы, скверы, парки, пляжи. Делаем город чище", - сказал журналистам врио губернатора Дмитрий Овсянников, который принял участие в уборке одного из пляжей в северной части Севастополя.