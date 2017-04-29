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В столице Марокко прошла акция "Бессмертный полк" с участием соотечественников

Общество
29 апреля, 23:54 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

Мероприятие прошло в Российском центре науки и культуры

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РАБАТ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Гражданская акция "Бессмертный полк" состоялась 29 апреля в столице Марокко. Мероприятие, приуроченное к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошло в Российском центре науки и культуры (РЦНК).

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Для участия в акции около полусотни российских соотечественников принесли фотографии своих родственников, которые сражались на разных фронтах войны и внесли вклад в победу над врагом. Выступая перед собравшимися, директор РЦНК Василий Чечин рассказал о "подвиге советского народа, победившего фашизм". Он также объяснил гостям, среди которых были и марокканцы, о значимости международной общественной акции "Бессмертный полк", "помогающей людям и в России, и за рубежом сохранить память о поколении Великой Отечественной войны".

Усилиями соотечественников в стенах РЦНК организовали концерт, на котором исполнялись песни и стихи о войне. Помимо этого все желающие смогли ознакомиться с большой фотовыставкой под названием "Дороги победы", рассказывающей о важнейших этапах Великой Отечественной войны и ее героях.

Всем пришедшим на акцию "Бессмертный полк" раздавались георгиевские ленточки в рамках акции, которая началась в Марокко еще на минувшей неделе и продолжится до середины мая. По сложившейся традиции в стенах РЦНК по случаю очередной годовщины Великой Победы развернули полевую кухню, гостей которой щедро угощали гречневой кашей, пирожками и горячим чаем.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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