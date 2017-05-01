С 1 мая "Ласточки" будут ходить по МЦК в час пик каждые пять минут

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Интервал движения поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) сократится с 1 мая с шести до пяти минут в час пик (7:30-11:30 и 16:00-21:00 в будние дни, 12:30-18:30 - в выходные) и до 10 минут - в остальное время.

В соответствии с новым графиком, в будни "Ласточки" будут совершать 354 рейса на МЦК, в выходные - 300. Для этого парк "Ласточек" на МЦК будет увеличен до 42 поездов. К 1 мая на кольце будут эксплуатироваться 12 новых электропоездов, адаптированных специально под городские перевозки и оснащенных креплениями для велосипедов и информационными дисплеями. Вместимость новых поездов - 1,5 тыс. пассажиров. В дальнейшем планируется обновить весь подвижной состав на МЦК.

На 12 станциях, имеющих наибольший пассажиропоток, время остановки поездов увеличится с 30 секунд до 1 минуты. Это платформы "Андроновка", "Локомотив", "Ростокино", "Ботанический сад", "Владыкино", "Окружная", "Панфиловская", "Деловой центр", "Кутузовская", "Площадь Гагарина", "ЗИЛ", "Автозаводская". В связи с этим время движения поезда по кольцу увеличится с 84 до 90 минут.

Обозначенные меры позволят увеличить провозную способность МЦК на 40%. Сейчас среднее число пассажиров кольца в будни превышает 350 тыс., еженедельный пассажиропоток составляет около 2 млн человек.

В настоящее время для пассажиров МЦК доступны пересадки на Октябрьское, Савеловское, Ярославское, Казанское и Смоленское направления. Интеграцию с еще четырьмя направлениями планируется осуществить до конца 2018 года. Предполагается перенос ряда платформ радиальных направлений ближе к станциям МЦК (Окружная, Северянин, Ленинградская), а также строительство новых остановочных пунктов и станций (Новохохловская, Варшавская, Карачарово).

Московское центральное кольцо было запущено 10 сентября 2016 года. С момента запуска МЦК воспользовались более 55 млн пассажиров, при этом уже в текущем году - более 28 млн пассажиров. В 2017 году пассажиропоток МЦК может составить около 90 млн пассажиров, говорил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

По МЦК ходят скоростные электропоезда "Ласточка", оборудованные кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi. Оплатить проезд можно банковскими картами и по бесконтактной технологии NFC, а также с помощью Apple Pay и Samsung Pay.