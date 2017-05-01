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Власти Севастополя ожидают роста числа туристов в 2017 году на 7-10%

Общество
1 мая, 9:44 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 1, мая. /ТАСС

Одной из особенностей нынешнего туристического сезона в Севастополе станет запуск регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мая. /ТАСС/. Туристический поток в Севастополь в этом году, согласно прогнозам, увеличится на 7-10%, сообщил ТАСС врио губернатора города Дмитрий Овсянников.

"Недавно у нас была презентована стратегия социально- экономического развития Севастополя до 2030 года. В ее рамках мы хотим удвоить до 2030 года поток туристов, которые посещали бы Севастополь не с однодневными экскурсиями, а проживали здесь длительное время. Запланированные меры позволят наращивать туристический поток на 7-10% в год. И уже в этом году ждем прироста в районе 7-10%", - сказал он.

По словам Овсянникова, в прошлом году город на длительный срок - 10 дней и более - посетили около 350 тыс. человек, а около 1-1,2 млн человек - на один день. Врио губернатора отметил, что для увеличения числа туристов власти предпринимают усилия для обустройства инфраструктуры и благоустройства города.

"Мы создали бюджетное учреждение, чтобы обеспечить качественное содержание наших парковых зон. Будем делать это централизованно, с привлечением большего количества сотрудников и специализированной техники. Пока что нас не устраивает качество пляжей, которые летом станут объектом притяжения и горожан, и туристов. Мы проводим конкурс на обустройство пляжей, и арендаторы - ответственные лица, победившие в конкурсе, будут обязаны содержать наши пляжи в хорошем состоянии", - отметил врио главы города.

Как сообщили ТАСС в управлении культуры Севастополя, в настоящее время на 243 пляжах из 55 продолжают работу предприниматели, которые выиграли конкурс на оказание услуг по их благоустройству в 2016 году. Операторы остальных пляжей будут выбраны в ближайшие дни.

Одной из особенностей нынешнего туристического сезона в Севастополе станет запуск регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. Круизный лайнер "Князь Владимир" в начале мая начнет курсировать по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи в пробном режиме, с 11 июня начнется регулярное сообщение.

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