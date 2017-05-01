Погорельцам из села Бубновка Иркутской области доставили гуманитарную помощь

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ИРКУТСК, 1 мая. /ТАСС/. Жители села Бубновка Киренского района Иркутской области, где сгорело почти 60 домов, смогут получить гуманитарную помощь, она доставлена самолетом МЧС России. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
"На данный момент остался один пункт временного размещения (ПВР) в городе Киренске. Остальные два закрылись. Самолет МЧС привез гуманитарную помощь", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что самолет Ан-74 МЧС России доставит в Киренский район 1,5 тонны теплых вещей, продуктов, медикаментов и т. п.
При пожаре в селе Бубновка, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. По желанию погорельцев большинство из них размещены у родственников, их обеспечивают всем необходимым. Власти Иркутской области приняли решение перенести деревню Бубновка, поскольку в ней сгорели детский сад, школа, почта, и ни социальных объектов, ни рабочих мест не осталось.