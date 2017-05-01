Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погорельцам из села Бубновка Иркутской области доставили гуманитарную помощь

Общество
1 мая, 11:26 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, мая. /ТАСС

При пожаре в селе Бубновка, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 1 мая. /ТАСС/. Жители села Бубновка Киренского района Иркутской области, где сгорело почти 60 домов, смогут получить гуманитарную помощь, она доставлена самолетом МЧС России. Об этом сообщили  ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"На данный момент остался один пункт временного размещения (ПВР) в городе Киренске. Остальные два закрылись. Самолет МЧС привез гуманитарную помощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-74 МЧС России доставит в Киренский район 1,5 тонны теплых вещей, продуктов, медикаментов и т. п.

При пожаре в селе Бубновка, где сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. По желанию погорельцев большинство из них размещены у родственников, их обеспечивают всем необходимым. Власти Иркутской области приняли решение перенести деревню Бубновка, поскольку в ней сгорели детский сад, школа, почта, и ни социальных объектов, ни рабочих мест не осталось.

Смотрите также

Большинство погорельцев из села Бубновка Иркутской области уехало к родственникам

По факту пожара в иркутском селе Бубновка возбуждено дело о халатности

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
8
Масштабная реставрация и указатели на китайском: в Петергофе открылся сезон фонтанов
6
Агитпоезд "Армия Победы" проводили из Иркутска
Субботник в Санкт-Петербурге
5
"Красота города в наших руках": в Петербурге прошел субботник
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде в результате инцидента с рейсом "Аэрофлота" пострадали 27 человек
2
Макрон пригрозил выходом Франции из ЕС, если союз не проведет реформы
3
Утверждены требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по вождению
4
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
5
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
6
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
7
Около 130 тысяч человек участвовали в шествии профсоюзов в центре Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама