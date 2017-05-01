Страховщики оплатят лечение пострадавших от турбулентности на рейсе в Таиланд

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские страховщики оплатят лечение пассажиров, пострадавших из-за турбулентности на рейсе Москва - Бангкок, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
"Мы находимся на постоянной связи с "Альфастрахованием", компания взаимодействует с медицинскими учреждениями в Таиланде, и мы держим этот случай на особом контроле.", - сказал Юргенс. Он отметил, что лимита договора страхования ответственности достаточно для выплаты всех компенсаций.
Ответственность перевозчика - авиакомпании "Аэрофлот" - застрахована в российских страховых компаниях, лидером выступает "Альфастрахование". В августе прошлого года сообщалось, что вторым страховщиком является "Согаз".
Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали 27 пассажиров авиарейса Москва - Бангкок, в том числе 24 россиянина и трое подданных Таиланда. В российском посольстве сообщали, что жизням пострадавших ничего не угрожает, но некоторым из них требуются операции. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.