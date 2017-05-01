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Защитники Исаакия и профсоюзы прошли единой колонной по Невскому проспекту в Петербурге

Общество
1 мая, 13:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, мая. /ТАСС

Безопасность шествия обеспечивает большое количество полицейских

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Защитники Исаакиевского собора, представители профсоюзных организаций и политических партий прошли  единой колонной по Невскому проспекту Санкт-Петербурга в День солидарности трудящихся, но митинговать разошлись на разные площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Около 11:00 мск шествие  двинулось от Площади Восстания по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. В нем приняли участие губернатор города Георгий Полтавченко, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, представители трудовых коллективов петербургских предприятий, профсоюзных организаций и различных политических сил города.

Безопасность шествия обеспечивает большое количество полицейских, за порядком следят сотрудники ОМОНа, частной охраны, а также члены добровольных народных дружин.

Через час с Лиговского проспекта двинулась колонна градозащитников с транспарантом "Марш в защиту Петербурга". Его участники скандировали лозунги за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора.

В мероприятиях принял участие депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Он вступил в конфликт с участниками шествия, которые шли под радужными зонтиками, срывал значки и пытался помешать ходу колонны. Полицейские оттеснили депутата, им пришлось сопровождать Милонова на протяжении всего мероприятия и периодически разнимать с оппонентами.

Праздничные митинги

Сторонники "Единой России" и профсоюзы с представителями городского правительства и Законодательного собрания направились митинговать на Дворцовую площадь, а участники марша "В защиту Петербурга" - на Марсово поле. Там начался согласованный митинг оппозиционеров и градозащитников, одной из тем которого стало сохранение музейного статуса Исаакиевского собора, который планируется передать в безвозмездное пользование Московского патриархата Русской православной церкви на 49 лет.

На Дворцовой площади, где был организован праздничный концерт, Полтавченко поздравил петербуржцев, напомнив, что со дня первой Первомайской демонстрации в России прошло ровно 100 лет.

"Ленинград, Санкт-Петербург всегда был и остается городом трудовой славы. У нас работают прекрасные специалисты, которые все делают на совесть. Поэтому петербургская экономика - одна из лучших в стране", - сказал он. Градоначальник отметил, что с 1 января минимальный размер заработной платы в Петербурге составляет 16 тыс. рублей, что вдвое больше федерального.

В прошлом году, по официальным данным, первомайское шествие в Петербурге собрало около 170 тысяч человек.

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Передача Исаакиевского собора РПЦ
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