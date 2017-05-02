Медведев поручил проработать новые меры стимулирования рождаемости

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по дополнительным мерам стимулирования рождаемости. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.
"Минтруду России, Минздраву России, Минфину России, Минэкономразвития России представить в правительство Российской Федерации предложения по вопросу совершенствования государственной демографической политики, в том числе по дополнительным мерам, направленным на стимулирование рождаемости", - говорится в перечне поручений.
Также Минфину и Минобрнауки России предстоит проработать вопрос о выделении в 2017 году из федерального бюджета дополнительных 10,2 млрд рублей на реализацию программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 гг.
Минздраву и Минфину поручено проработать возможность выделения в 2017 году в рамках корректировки федерального бюджета дополнительных средств в объеме 3 млрд рублей на дооснащение современным медицинским оборудованием нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии в Российском онкологическом научном центре им. Н.Н.Блохина.