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Около 35 тыс. человек примут участие в акции "Бессмертный полк" в Нальчике

Общество
2 мая, 14:38 UTC+3 НАЛЬЧИК /Корр. ТАСС, Асият Гериева

По окончании шествия "Бессмертного полка" на площади Согласия состоится театрализованное представление, будет организована полевая кухня

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НАЛЬЧИК, 2 мая. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Около 35 тыс. человек примут участие в общероссийской общественной акции "Бессмертный полк" в столице Кабардино-Балкарии (КБР) в день празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщил руководитель аппарата главы республики Мухамед Кодзоков.

"Основные мероприятия 9 мая состоятся в столице КБР городе Нальчике. В 10 часов состоится церемония возложения цветов к мемориалу "Вечный огонь славы". С 11 часов с площади 400-летия присоединения Кабарды к России стартует общественная акция "Бессмертный полк". Предполагаемое количество участников - 35 тыс. человек, это по предварительным данным и по прошлому году", - сказал он на заседании антитеррористической комиссии КБР.

По окончании шествия "Бессмертного полка" на площади Согласия состоится театрализованное представление, будет организована полевая кухня. Также в планах скачки, которые состоятся во второй половине дня на Нальчикском ипподроме, с призовым фондом 500 тыс. руб. Завершит череду мероприятий праздничный салют в 21:00.

Всего в плане мероприятий к празднованию Дня Победы около 200 пунктов. Концерты, вечера памяти, автопробег, акции памяти, начавшиеся 2 мая, пройдут во всех городах и районах Кабардино-Балкарии.

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