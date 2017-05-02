Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017

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В понедельник, 1 мая, американский свет собрался в Метрополитен-музее на ежегодном балу Института костюма Met Gala. На протяжении 46 лет это мероприятие остается одним из наиболее важных событий в индустрии моды — во-первых, потому что бал знаменует торжественное открытие модной выставки в Метрополитен-музее, а во-вторых, потому что для звезд это повод "выгулять" самые невероятные дизайнерские наряды. В этом году бал был посвящен творчеству легендарного дизайнера и основательницы бренда Comme des Garçons Рей Кавакубо. Гостям было рекомендовано выбирать наряды, вдохновленные работами этого модельера. ТАСС предлагает читателям самостоятельно оценить, какое платье или костюм с Met Gala 2017 они считают модным, а какое — безвкусным.