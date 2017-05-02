Красная звезда и удостоверение, подписанное президентом РФ, вручены ветерану из Бухары

ТАШКЕНТ, 2 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Ветеран Великой Отечественной войны из Бухары Гамик Закиев спустя 72 года после приказа о награждении получил орден Красной Звезды и удостоверение к нему, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, а также личное поздравление лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в связи с наступающим Днем памяти и почестей и 72-летием победы над фашизмом. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал военный атташе посольства России в Узбекистане Сергей Чернышев, вручивший боевую награду герою войны.

В церемонии награждения и поздравления ветерана приняли участие заместитель министра обороны Узбекистана, командующий войсками Юго-Западного особого военного округа генерал-лейтенант Баходир Ташматов и хоким (глава) Бухарской области Уктам Барноев.

"Символично, что это событие произошло именно накануне Дня Победы", - сказал Чернышев. По его словам, Гамик Закиев попал на фронт в 1943 году, когда ему было всего 18 лет, участвовал в боях за освобождение Украины, был тяжело ранен. После выздоровления вернулся в строй, освобождал от фашистов Чехословакию. 7 ноября 1944 года приказом командира 211-й стрелковой дивизии был награжден орденом Красной Звезды.

Однако в связи со спешной передислокацией части на Дальний Восток для борьбы с милитаристской Японией заслуженную награду фронтовику так и не вручили. После окончания войны молодой лейтенант продолжил службу в частях Советской Армии в Монголии и лишь в 1947 году демобилизовался и вернулся домой в Узбекистан.

После завершения учебы в Самаркандском торговом институте был направлен по распределению в Бухару, где до пенсии работал в коммерческих организациях. В прошлом году информацию о том, что Закиев был награжден орденом, но так и не получил его, увидел на одном из сайтов военного архива сосед ветерана, рассказавший об этом его внучке Лизии, которая обратилась в областное управление по делам обороны. Так, награда спустя 72 года нашла своего героя.