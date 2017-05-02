Принц Уильям и его супруга требуют от Closer €1,5 млн за публикацию фото 2012 года

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон требуют от глянцевого журнала Closer €1,5 млн за моральный ущерб, который был им нанесен в результате публикации фотографий герцогини Кембриджской, загорающей топлес на пляже во время отдыха на юге Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на одного из адвокатов издания.

Сотрудники Closer предстали перед судом во французском городе Нантер по обвинению в нарушении права на частную жизнь.

Фотографии, на которых герцогиня Кембриджская Кейт запечатлена загорающая топлес, были опубликованы Closer в сентябре 2012 года. На пяти страницах журнала были размещены в общей сложности 12 снимков невысокого качества, которые, очевидно, были сделаны с большого расстояния и впоследствии сильно увеличены. "Во время второго медового месяца Кейт и Уильям выбрали Прованс, чтобы вдоволь насладиться романтическим пребыванием в обществе друг друга", - писал тогда журнал.

Спустя несколько дней после публикации фотографий супружеская чета подала во Франции иск о "нарушении права на частную жизнь". Однако в дирекции глянцевого журнала убеждены, что шумиху вокруг пикантных фотоснимков просто-напросто "раздули". "Опубликованные фотографии ни в коем случае не унижают достоинство (Кейт Миддлтон). На них запечатлена молодая пара во время отпуска - красивая, влюбленная и современная", - заявили тогда в редакции издания.

Французское право является одним из наиболее жестких в вопросе защиты частной жизни. В этой связи, отмечают эксперты, принц Уильям и его супруга имеют неплохие шансы добиться желаемого вердикта.