Заксобрание Петербурга не стало рассматривать вопрос о референдуме по Исаакию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Заксобрание Петербурга в среду вновь не включило в повестку дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, который пытались внести "с голоса" представители "Яблока", "Партии Роста" и "Справедливой России", передает корреспондент ТАСС из Мариинского дворца.

"По нашему мнению, по закону, Законодательное собрание должно рассмотреть этот вопрос сегодня", - сказал депутат Борис Вишневский до голосования. "Все положения регламента и федерального законодательства (по срокам рассмотрения - ТАСС) соблюдены", - возразил ему глава Комитет по законодательству городского парламента Денис Четырбок.

Накануне начальник управления информации городского парламента Елена Тимошенко сообщила ТАСС, что этот вопрос будет внесен в повестку заседания 17 мая.

Ранее Заксобрание Петербурга отказалось вносить вопрос о референдуме на заседание городского парламента 26 апреля.

Как пояснил ТАСС Четырбок, документ поступил 4 апреля и был рассмотрен 21 апреля, в установленные законом сроки. По его словам, следующим шагом должно стать рассмотрение этого проекта всеми депутатами, но в повестку дня по регламенту документ может быть внесен не ранее чем через 20 дней после решения.

28 марта избирком Петербурга со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению плебисцита. На референдум предполагается вынести вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В инициативную группу по проведению референдума, кроме местных парламентариев, которые ранее провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.