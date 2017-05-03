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"Яндекс" открыл бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ

Общество
3 мая, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Курсы помогут подготовиться к сдаче обязательных ЕГЭ по математике и русскому языку

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. "Яндекс" создал бесплатные онлайн-курсы подготовки к обязательным Единым государственным экзаменам (ЕГЭ), сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Теперь на "Яндекс.ЕГЭ" можно <...> пройти бесплатные онлайн-курсы - они помогут подтянуть знания по математике и русскому языку. Их содержание полностью соответствует требованиям Федерального института педагогических измерений", - говорится в сообщении.

Там добавили, что первый онлайн-курс уже доступен на сайте. Он учит решать разные типы задач, которые могут встретиться на ЕГЭ по математике профильного уровня. Задания курса сопровождаются видео с объяснениями - их записали опытные репетиторы, выпускники мехмата МГУ. Проходить задания можно в любом порядке и в удобном для себя темпе.

"Еще один курс по математике профильного уровня, а также курсы по русскому языку и написанию сочинений пройдут в мае - начале июня в формате вебинаров. Преподаватели будут вести занятия в прямом эфире, а желающие смогут подключиться к трансляции и задать вопросы в комментариях", - уточнили в пресс-службе компании. По окончании вебинара его запись будет размещена на сайте "Яндекс.ЕГЭ".

Вебинары по математике проведет выпускник мехмата МГУ Станислав Комаров, который в настоящее время заведует математическим отделением московской школы №179. Автор вебинаров по русскому языку и написанию сочинений - Людмила Великова, учитель высшей категории и составитель учебных пособий.

Сайт для подготовки к школьным экзаменам "Яндекс.ЕГЭ" работает с 2010 года. На ресурсе размещены тренировочные тесты по всем предметам, по которым в 2017 году проводится единый государственный экзамен. Все задания составлены экспертами специально для "Яндекса" и соответствуют требованиям Федерального института педагогических измерений.

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