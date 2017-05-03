Заксобрание Петербурга предлагает приравнять детей-узников лагерей к ветеранам ВОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга предлагает Госдуме наделить правами ветеранов Великой Отечественной войны несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных в период войны. Проект обращения в Госдуму с поправками в закон "О ветеранах" поддержали 45 из 50 депутатов.

Проект законодательной инициативы предлагает внести новую категорию ветеранов войны: несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. "В случае принятия указанного проекта эта категория получит статус ветерана ВОВ и по закону "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" получат право на вторую государственную пенсию по инвалидности", - говорится в пояснительной записке к документу.