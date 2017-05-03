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Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке

Общество
3 мая, 15:54 UTC+3 МОСКВА 3, мая. /ТАСС

Площадь граффити составляет около 400 кв. м

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Граффити, посвященное главнокомандующему русской армией во время Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову, торжественно открыли в районе Боровицкой площади Москвы, на фасаде здания по адресу ул. Волхонка, 5/6 строение 4. В церемонии приняли участие исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов, директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев и потомок легендарного полководца в шестом поколении Юлия Хитрово.

"В прошлом году, открывая памятник (князю - прим. ТАСС) Владимиру, мы обратили внимание на фасад этого здания и решили, что здесь тоже должна быть представлена историческая эпоха. Долго думать не пришлось, это Отечественная война 1812 года и ее герой - князь, фельдмаршал Кутузов. Собственно открытие это граффити мы приурочили ко дню памяти Кутузова, скончавшегося 28 апреля 1813 года", - сообщил Кононов.

Исполнительный директор РВИО добавил, что на данный момент есть большой запрос на граффити, в общество поступает много предложений о размещении рисунков от жителей города.

В свою очередь, Корнеев подчеркнул образовательную ценность проекта. "В центре Москвы изображение нашего великого полководца будут видеть не только москвичи, но и российские, и зарубежные гости столицы. Дети будут видеть портрет и интересоваться, что это за человек, чем он прославился?" - отметил он.

Площадь граффити "Кутузов" составляет около 400 кв. м, оно создано группой художников по репродукции парадного портрета русского полководца. Изображение стало 18-м в серии граффити РВИО, посвященных защитникам Отечества. В проекте также представлены портреты маршалов Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Ивана Кожедуба, Митрофана Неделина и других героев.

Михаил Илларионович Кутузов (1747-1813) - русский полководец, первый полный кавалер ордена св. Георгия (1812). Дал генеральное сражение у села Бородино, в результате которого французскому императору Наполеону Бонапарту не удалось разбить русские войска, а также принял решение оставить без боя Москву, что позволило сохранить войска и перейти к войне на истощение противника.

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