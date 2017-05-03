Экспедиция РГО оценит экологическое состояние объекта ЮНЕСКО в Адыгее

МАЙКОП, 3 мая. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Члены адыгейского отделения Русского географического общества (РГО) впервые отправились в экспедицию на территорию природного парка "Большой Тхач" в горах Адыгеи для оценки экологического состояния объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом ТАСС сообщил сегодня руководитель регионального отделения РГО Игорь Огай.

"В этом году впервые перед началом турсезона участники экспедиции во главе с Вадимом Малышевым впервые проведут экологический мониторинг заповедного уголка Адыгеи. Они очистят от мусора так называемые балаганы - постоянные места стоянок для туристов, а также находящиеся в их окрестностях родники. В планах команды провести маркировку туристских троп на территории природного парка "Большой Тхач". Экспедиция продлится пять дней", - сказал Огай.

Он уточнил, что территория природного парка Большой Тхач имеет популярность у приверженцев активного отдыха. В турсезон объект ЮНЕСКО посещают представители всех турнаправлений - горного, пешеходного, спелеологического, велосипедного.

"По территории парка проходит четыре экологических маршрута, которые ежегодно привлекают тысячи туристов. Пройдя по экологическим тропам на территории Большого Тхача, туристы могут познакомиться с уникальной природой заповедной Адыгеи, побывать на альпийских лугах, где растут целебные растения, увидеть вечные снега и уникальные панорамные виды гор", - добавил руководитель регионального отделения РГО.

Расположенная на территории Адыгеи часть природного парка "Большой Тхач" в 1999 году была включена в состав Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Здесь запрещены все виды хозяйственной деятельности - рубка леса, выпас скота, охота.