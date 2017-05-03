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Поток туристов в Крым в январе - апреле снизился на 5,3%

Общество
3 мая, 21:10 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Полуостров посетили 475,2 тыс. туристов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Туристический поток в Республику Крым в январе - апреле 2017 года снизился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов на сайте Министерства курортов и туризма региона.

"За январь - апрель 2017 года в Крыму отдохнули 475,2 тыс. туристов, что на 5,3% ниже уровня за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Накануне министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий сообщил журналистам, что Крым до начала майских праздников принял около 400 тыс. отдыхающих, что, по его словам, соответствует показателям аналогичного периода прошлого года. По мнению Стрельбицкого, регион способен в этом году принять больше туристов, чем в прошлом. При этом эксперты туристической отрасли ожидают снижение интереса россиян к полуострову из-за открытия турецкого направления.

По данным министерства, больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу полуострова - 57% от общего турпотока в Крым. Западное побережье в январе - апреле приняло 19% туристов, восточное - 10%.

В 2016 году в Крыму отдохнули около 5,6 млн человек, в 2015 году - около 4,6 млн.

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