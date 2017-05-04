Задержанный в Польше российский мотоциклист покинул страну

ВАРШАВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Задержанный польскими пограничниками член мотоклуба "Ночные волки", россиянин Николай Логинов, который участвовал в пробеге "Дороги Победы - на Берлин", конвоирован сотрудниками погранохраны Польши до границы с Калининградской областью и передан российским пограничникам. Об этом ТАСС сообщил по телефону сам Логинов.

По его словам, в 19:00 (20:00 мск) он сел в машину пограничников в городе Руда Шленска и в 04:00 (05:00 мск) уже был в Багратионовске. "Все прошло нормально, но ситуация неприятная", - отметил Логинов. "Мне аннулировали визу и запретили на пять лет въезд в "Шенген", - добавил он.

Сейчас Логинов намерен лететь в Москву и ждать возвращения своего мотоцикла, который пока остается на территории Польши. "Он будет стоять в гараже, а когда ребята закончат маршрут, кто-то перегонит его", - сказал мотоциклист.

Представители погранохраны Польши задержали Логинова в среду утром в городе Мысловице, откуда байкеры держали курс на Словакию. Польская сторона заявила, что в соответствии с Законом об иностранцах пребывание Логинова на территории республики "угрожает безопасности государства и общественному порядку". Вероятно, в список таких лиц он попал в прошлом году, когда польские власти не пропустили через границу целую группу байкеров из клуба "Ночные волки", которые планировали совершить аналогичный мотопробег. Тогда эту акцию за них провели польские мотоциклисты.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь Шленского отделения погранохраны, которое ведет это дело, Катажина Валчак, "после проверки выяснилось, что он фигурирует в списке нежелательных на территории Польши лиц". Отвечая на вопрос о том, что у мотоциклиста была действительная многократная четырехлетняя французская виза, Валчак пояснила, что "по этой визе он может пребывать во Франции, но не может находиться на территории Польши".

Международный мотомарш "Дороги Победы - на Берлин - 2017" стартовал 27 апреля в Москве. За минувшие три дня его участники пересекли Смоленскую область и Белоруссию. По польской территории около 50 мотоциклистов из разных стран проехали несколько сотен километров с флагами России, Польши, Словакии, Германии, георгиевскими ленточками и другой символикой, останавливаясь у памятников, связанных со Второй мировой войной в Варшаве, Вроцлаве и Освенциме. В Словакию мотоциклисты отправились без одного из участников, которого задержали польские пограничники.