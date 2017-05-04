В Волгограде накануне Дня Победы студенты станцевали на проспекте "Яблочко"

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ВОЛГОГРАД, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Студенты Волгоградского госуниверситета (ВолГУ) приняли участие в танцевальном флешмобе "Память поколений", посвященного Дню Победы. Участники акции на пять минут перекрыли один из главных проспектов города и станцевали на проезжей части танец "Яблочко" под музыку в современной обработке, прозвучавшей впервые на сочинской Олимпиаде в 2014 году.
В завершение флешмоба студенты подарили водителям букеты сирени как символ Победы.
"Эта идея полностью принадлежит студентам ВолГУ, - сказал присутствовавший на акции ректор университета Василий Тараканов. - На пять минут ГИБДД перекрыло движение по Университетскому проспекту, и студенты напомнили всем проезжавшим водителям, что во время войны молодые люди тоже жили, любили, танцевали. Но отдали свои жизни за то, чтобы нынешняя молодежь могла сегодня жить, любит и танцевать".
Ректор напомнил, что университет расположен в Волгограде, на Лысой горе, где шли ожесточенные бои во время Сталинградской битвы.
"Студенты свято чтут память курсантов военных училищ, которые сражались на Лысой горе. Университет проводит множество военно-патриотических мероприятий, но вот такой танцевальный флешмоб студенты придумали и провели впервые. Не знаю, станет ли он традиционным. Может, на следующий год студенты придумают еще что-то новое, креативное", - отметил Тараканов.
На майские праздники в Волгограде пройдут сотни концертов, встреч с ветеранами, возложение цветов к обелискам и другие памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. Самые знаковые из них - это военный парад, открытие у подножия Мамаева кургана "Аллеи России", "Бессмертный полк" и праздничный салют.